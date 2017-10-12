Уфимка нашла в центре города книги XIX века
Жительница Уфы Оксана Бабичева обнаружила мешок с рукописными книгами конца 60-х годов XIX века.
Жительница Уфы Оксана Бабичева обнаружила мешок с рукописными книгами конца 60-х годов XIX века.
— На Комсомольской улице, возле церкви, есть старый дом, возле него их и нашла. Я была там, когда заметила, что
В церковной традиции летоисчисление ведется от сотворения мира и значительно отличается от привычной нам хронологии, принятой Петром I. В переводе на современное времяисчисление 7 368-й — это 1860 год.
Фотографии книг мы показали кандидату исторических наук, доценту БашГУ Эдуарду Шиляеву.
— Судя по всему, это конец XIX века. Об исторической ценности говорить не приходится. Единственное, что примечательно, то, что они переписаны вручную, так как это старообрядческая литература. Но для Уфы в этом нет ничего особенного. В силу чего антикварной ценности также не представляет. Да и состояние, судя по фото, не лучшее. Любители такого жанра из антикваров оценят их от 1,5 тыс. рублей.