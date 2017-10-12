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13:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимка нашла в центре города книги XIX века

Жительница Уфы Оксана Бабичева обнаружила мешок с рукописными книгами конца 60-х годов XIX века.

Источник: Proufu.ru

— На Комсомольской улице, возле церкви, есть старый дом, возле него их и нашла. Я была там, когда заметила, что кто-то выкидывают старые вещи из квартиры. Мы сами коллекционируем антиквариат, поэтому пошла посмотреть. Сначала увидела патефон, потом обратила внимание на мешки с книгами. В одном из них нашла Евангелие 1914 года издания и три рукописные книги на церковнославянском языке. В одной из них указан год составления — 7 368-й от сотворения мира, — рассказала девушка порталу ProUfu.ru.

В церковной традиции летоисчисление ведется от сотворения мира и значительно отличается от привычной нам хронологии, принятой Петром I. В переводе на современное времяисчисление 7 368-й — это 1860 год.

Фотографии книг мы показали кандидату исторических наук, доценту БашГУ Эдуарду Шиляеву.

— Судя по всему, это конец XIX века. Об исторической ценности говорить не приходится. Единственное, что примечательно, то, что они переписаны вручную, так как это старообрядческая литература. Но для Уфы в этом нет ничего особенного. В силу чего антикварной ценности также не представляет. Да и состояние, судя по фото, не лучшее. Любители такого жанра из антикваров оценят их от 1,5 тыс. рублей.

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