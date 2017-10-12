Кожичева: спортивная инфраструктура Крыма преобразится к 2020 году

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Спортивная инфраструктура Крыма будет выведена на новый уровень к концу 2020 года. Об этом ТАСС в интервью рассказала глава министерства спорта Республики Крым Елизавета Кожичева.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на модернизацию крымских спортивных объектов будет выделено 2,4 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» (ФЦП).

«На данный момент спортивная инфраструктура полуострова находится в неудовлетворительном состоянии, — отметила Кожичева. — За многие годы, до вхождения Крыма в состав Российской Федерации, практически ничего не делалось, и все существующие объекты пришли в упадок».

«Все постепенно нужно восстанавливать, — добавила она. — Мы планируем, что к 2020 году необходимый минимум по спортивной инфраструктуре в Крыму будет закрыт, и наши спортсмены получат хорошие условия для подготовки».