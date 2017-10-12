Монгольские ученые заинтересовались новосибирской облепихой

Источник: Вести - Новосибирск

«Яхонтовая» горит на руках. Сладкая — значит, в переработке сахара меньше. Богата каротиноидами — это стражи нашего организма. Бесспорно — драгоценность. В садах Института цитологии — таких сокровищ — целые сады. Облепиховой селекции — здесь больше полувека. А начинали — с гамма-излучения. Облепиху советские учёные в Новосибирск завезли с Алтая. Затем — меняли её свойства — с помощью радиации.

Валентина Креймер, Инженер-исследователь: Это привело в данном случае к увеличению плодов, увеличение урожайности, увеличение масла в плодах облепихи, каротина и других полезных веществ.

Та же мутация, что и в природе — только в сотни, тысячи раз — быстрее. Изменённая таким образом «Зырянка» стала прародителем большинства новосибирских сортов. Сегодня их 13. И они — результат уже — традиционной селекции.

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Работа селекционера невероятно трудоемкая и кропотливая. Над выведением сорта трудятся в среднем 25 лет. Из тысячи растений только одно — возможно — станет сортовым. Остальные отбракуют. Как, к примеру, и вот это растение. На нем уже нет листьев, остались только ягоды. Но на следующий год оно уже плодоносить не будет. Погибло из-за болезни».

Арина Кузьмина, Ведущий научный сотрудник СИБНИИРС — филиала Института цитологии и генетики СО РАН: Не каждый сорт из другого региона может ужиться в наших условиях. Главное наше преимущество — что они являются аборигенами нашего региона. Выжил, дал урожай, понравился при госсортоиспытании — комиссии — значит, он имеет право на жизнь в нашей области.

Сладкие сорта — в основном для садоводов. Производитель больше оценит — сухой отрыв. Чтоб не лопалась от прикосновения. Такая ягода хранится неделями — и ничего ей не станет. Монгольские учёные заинтересовались новосибирскими сортами: для производства косметики. Наша ягода — идеально подходит. Будут ли покупать — вопрос. Но перенимать опыт — точно.

Олег Поцелуев, И.о.заведующего сектором СИБНИИРС — филиала Института цитологии и генетики СО РАН: Они были очень удивлены, когда приехали к концу промышленного сбора облепихи, а у нас ещё облепиха стояла и выдержала несколько заморозков.

От радиации — к геномному редактированию — путь облепихи. Суть нового метода — менять не весь организм, а лишь его свойства — воздействуя на отдельные гены. Пока — эксперименты с картофелем, пшеницей. Но и золотым ягодам, уверены учёные, здесь скоро найдется место.