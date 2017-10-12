Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Остались без денег РФ: глобальный кризис ждет Украину в 2019
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Обзор РБК: что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
«Обслужи меня на украинском»: мужчина устроил скандал в самолете
Паника ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Монгольские ученые заинтересовались новосибирской облепихой

Новосибирской облепихой заинтересовались монголы. Особенно им приглянулись позднеспелые сорта. Солнечную ягоду — основу для масел, косметики, лекарств, даже вин — выращивают в Институте цитологии и генетики. Какие новые сорта сегодня учёные предлагают новосибирцам?

Источник: Вести - Новосибирск

«Яхонтовая» горит на руках. Сладкая — значит, в переработке сахара меньше. Богата каротиноидами — это стражи нашего организма. Бесспорно — драгоценность. В садах Института цитологии — таких сокровищ — целые сады. Облепиховой селекции — здесь больше полувека. А начинали — с гамма-излучения. Облепиху советские учёные в Новосибирск завезли с Алтая. Затем — меняли её свойства — с помощью радиации.

Валентина Креймер, Инженер-исследователь: Это привело в данном случае к увеличению плодов, увеличение урожайности, увеличение масла в плодах облепихи, каротина и других полезных веществ.

Та же мутация, что и в природе — только в сотни, тысячи раз — быстрее. Изменённая таким образом «Зырянка» стала прародителем большинства новосибирских сортов. Сегодня их 13. И они — результат уже — традиционной селекции.

Олеся Герасименко, Корреспондент: «Работа селекционера невероятно трудоемкая и кропотливая. Над выведением сорта трудятся в среднем 25 лет. Из тысячи растений только одно — возможно — станет сортовым. Остальные отбракуют. Как, к примеру, и вот это растение. На нем уже нет листьев, остались только ягоды. Но на следующий год оно уже плодоносить не будет. Погибло из-за болезни».

Арина Кузьмина, Ведущий научный сотрудник СИБНИИРС — филиала Института цитологии и генетики СО РАН: Не каждый сорт из другого региона может ужиться в наших условиях. Главное наше преимущество — что они являются аборигенами нашего региона. Выжил, дал урожай, понравился при госсортоиспытании — комиссии — значит, он имеет право на жизнь в нашей области.

Сладкие сорта — в основном для садоводов. Производитель больше оценит — сухой отрыв. Чтоб не лопалась от прикосновения. Такая ягода хранится неделями — и ничего ей не станет. Монгольские учёные заинтересовались новосибирскими сортами: для производства косметики. Наша ягода — идеально подходит. Будут ли покупать — вопрос. Но перенимать опыт — точно.

Олег Поцелуев, И.о.заведующего сектором СИБНИИРС — филиала Института цитологии и генетики СО РАН: Они были очень удивлены, когда приехали к концу промышленного сбора облепихи, а у нас ещё облепиха стояла и выдержала несколько заморозков.

От радиации — к геномному редактированию — путь облепихи. Суть нового метода — менять не весь организм, а лишь его свойства — воздействуя на отдельные гены. Пока — эксперименты с картофелем, пшеницей. Но и золотым ягодам, уверены учёные, здесь скоро найдется место.

Авторы новосибирских сортов облепихи: Валентина Константиновна Креймер, Николай Семенович Щапов, Анатолий Михайлович Белых, Людмила Андреевна Гончарова, Евгения Алексеевна Карпова, Арина Ариановна Кузьмина, Надежда Васильевна Калоша. .

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь