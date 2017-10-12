Донские льготники не могут разобраться в расчетах компенсаций за коммунальные услуги

Вопрос подняли на заседании одного из комитетов Законодательного собрания области.

Раньше расчет производился по региональным стандартам, то есть исходя из средней стоимости услуг на квадратный метр с учетом действующих тарифов и нормативов. Теперь размер льгот считается для каждого конкретного получателя после оплаты по факту, исходя из занимаемой площади и по показаниям приборов учета. Но показания и уведомления об оплате ресурсные организации вовремя не передают в структуры соцзащиты, которые рассчитывают размер компенсаций и выплаты задерживают.

Евгений Шепелев, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству и ЖКХ: «Бабушке вот этой 88 лет, отдайте ей деньги. Я считаю, что нужно вынести этот вопрос на заседание Законодательного Собрания на Правительственный час и там рассмотреть».

Депутаты говорят, что к ним поступает просто вал жалоб на задержки выплат, а организация работы сотрудников соцзащиты не совсем готова к новым условиям расчетов, в некоторых регионах для этой работы выделяют отдельные подразделения.

Владимир Катальников, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике: «Министерство труда ссылается на энергоснабжающие организации, которые осуществляют начисления по тем или иным платежам за коммунальные услуги. Мы не совсем удовлетворены информацией, которую мониторим. В этой связи мы приняли решение в рамках Правительственного часа в ноябре-декабре заслушать этот вопрос на пленарном заседании».