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16:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские льготники не могут разобраться в расчетах компенсаций за коммунальные услуги

Полгода назад Ростовская область перешла на индивидуальный новый способ расчета льгот за коммунальные услуги. За это время поступило множество обращений к донским депутатам с просьбой объяснить, почему деньги льготники получают с перебоями.

Вопрос подняли на заседании одного из комитетов Законодательного собрания области.

Раньше расчет производился по региональным стандартам, то есть исходя из средней стоимости услуг на квадратный метр с учетом действующих тарифов и нормативов. Теперь размер льгот считается для каждого конкретного получателя после оплаты по факту, исходя из занимаемой площади и по показаниям приборов учета. Но показания и уведомления об оплате ресурсные организации вовремя не передают в структуры соцзащиты, которые рассчитывают размер компенсаций и выплаты задерживают.

Евгений Шепелев, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству и ЖКХ: «Бабушке вот этой 88 лет, отдайте ей деньги. Я считаю, что нужно вынести этот вопрос на заседание Законодательного Собрания на Правительственный час и там рассмотреть».

Депутаты говорят, что к ним поступает просто вал жалоб на задержки выплат, а организация работы сотрудников соцзащиты не совсем готова к новым условиям расчетов, в некоторых регионах для этой работы выделяют отдельные подразделения.

Владимир Катальников, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике: «Министерство труда ссылается на энергоснабжающие организации, которые осуществляют начисления по тем или иным платежам за коммунальные услуги. Мы не совсем удовлетворены информацией, которую мониторим. В этой связи мы приняли решение в рамках Правительственного часа в ноябре-декабре заслушать этот вопрос на пленарном заседании».

Также депутаты приняли решение о величине прожиточного минимума пенсионеров в 2018 году, он останется на уровне этого года — 8488 рублей.

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