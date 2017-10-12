Крымчан планируют оповещать о ЧС посредством смс-сообщений
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму планируют внедрить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях посредством
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму планируют внедрить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях посредством
Об этом на
«У нас пока мобильная связь не настолько развита, как на материковой части… Нет пока технической возможности (для внедрения системы
Со своей стороны заместитель министра МЧС Республики Александр Дыгало рассказал, что министерство внутренней политики, информации и связи РК «очень большое значение» уделяет вопросу внедрения в Крыму системы оповещения граждан о ЧС посредством
Замминистра уточнил, что к настоящему времени единая диспетчерская служба «112» создана в пяти городах Республики. По словам Дыгало, всего по Крыму на создание таких служб требуется около 450 млн рублей.