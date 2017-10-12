Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
Секс сокращает жизнь
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Влиятельный голливудский продюсер оказался в центре скандала
Арестован совладелец «Юлмарта»: что произошло в холдинге
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
«Обслужи меня на украинском»: мужчина устроил скандал в самолете
Паника ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14:20 (мск), источник: РИА Крым

Крымчан планируют оповещать о ЧС посредством смс-сообщений

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму планируют внедрить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях посредством СМС-сообщений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций — начальник управления гражданской защиты крымского главка МЧС по Республике Крым Алексей Фридман.

«У нас пока мобильная связь не настолько развита, как на материковой части… Нет пока технической возможности (для внедрения системы смс-оповещений — ред.)», — отметил он и добавил, что, однако, этот вопрос прорабатывается и в ближайшее время будет решен.

Со своей стороны заместитель министра МЧС Республики Александр Дыгало рассказал, что министерство внутренней политики, информации и связи РК «очень большое значение» уделяет вопросу внедрения в Крыму системы оповещения граждан о ЧС посредством смс-сообщений. «Сейчас изыскиваются денежные средства и технические возможности… С внедрением диспетчерских служб в городах и районах, по всей Республике Крым, эта проблема будет решена в полном объеме», — отметил он.

Замминистра уточнил, что к настоящему времени единая диспетчерская служба «112» создана в пяти городах Республики. По словам Дыгало, всего по Крыму на создание таких служб требуется около 450 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду
В Крыму утвердили порядок участия муниципалитетов в эксперименте по взиманию курортного сбора
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь