Крымчан планируют оповещать о ЧС посредством смс-сообщений

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель начальника Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций — начальник управления гражданской защиты крымского главка МЧС по Республике Крым Алексей Фридман.

«У нас пока мобильная связь не настолько развита, как на материковой части… Нет пока технической возможности (для внедрения системы смс-оповещений — ред.)», — отметил он и добавил, что, однако, этот вопрос прорабатывается и в ближайшее время будет решен.

Со своей стороны заместитель министра МЧС Республики Александр Дыгало рассказал, что министерство внутренней политики, информации и связи РК «очень большое значение» уделяет вопросу внедрения в Крыму системы оповещения граждан о ЧС посредством смс-сообщений. «Сейчас изыскиваются денежные средства и технические возможности… С внедрением диспетчерских служб в городах и районах, по всей Республике Крым, эта проблема будет решена в полном объеме», — отметил он.