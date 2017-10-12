Ярошук запретил убирать старинный гранитный спуск на Нижнем озере

Источник: Клопс.ru

Александр Ярошук запретил демонтировать спуск с гранитными ступенями на набережную Нижнего озера в районе ул. Сергеева. Об этом градоначальник заявил в четверг, 12 октября, во время рабочего выезда на водоём.

Речь идёт о лестничном спуске, который сейчас упирается в строительный забор вокруг апарт-отеля «Crystal House».

«В планах стояло спуск этот убрать. Убирать его, я считаю, нельзя ни в коем случае. Я считаю, что он, как объект, имеющий историческую ценность, должен остаться. Он очень красивый, и если его восстановить, то это будет излюбленным местом у горожан. И поставить там ещё лавочку, чтобы люди могли там посидеть, отдохнуть, вспомнить что-нибудь… », — заявил Ярошук.

Судьба земельного участка сразу за спуском пока не определена. Право собственности на территорию в суде отстаивают как инвестор Crystal House, так и муниципалитет.

«Мы сейчас в судах находимся по поводу территории, которая примыкает к этой гостинице. Когда юридически вопрос с землей решится, тогда мы и определимся. Если мы выиграем, то понятно, что мы восстановим этот спуск. А вот если там что-то будет строиться, то это другая история» Ярошук