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14:16 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук запретил убирать старинный гранитный спуск на Нижнем озере

Муниципалитет и инвестор отстаивают в суде право собственности на землю под спуском.

Источник: Клопс.ru

Александр Ярошук запретил демонтировать спуск с гранитными ступенями на набережную Нижнего озера в районе ул. Сергеева. Об этом градоначальник заявил в четверг, 12 октября, во время рабочего выезда на водоём.

Речь идёт о лестничном спуске, который сейчас упирается в строительный забор вокруг апарт-отеля «Crystal House».

«В планах стояло спуск этот убрать. Убирать его, я считаю, нельзя ни в коем случае. Я считаю, что он, как объект, имеющий историческую ценность, должен остаться. Он очень красивый, и если его восстановить, то это будет излюбленным местом у горожан. И поставить там ещё лавочку, чтобы люди могли там посидеть, отдохнуть, вспомнить что-нибудь…», — заявил Ярошук.

Судьба земельного участка сразу за спуском пока не определена. Право собственности на территорию в суде отстаивают как инвестор Crystal House, так и муниципалитет.

«Мы сейчас в судах находимся по поводу территории, которая примыкает к этой гостинице. Когда юридически вопрос с землей решится, тогда мы и определимся. Если мы выиграем, то понятно, что мы восстановим этот спуск. А вот если там что-то будет строиться, то это другая история»
Ярошук

Ранее во время этого же выезда Ярошук пообещал найти инвестора, который вложится в обустройство музыкально-светового фонтана на Нижнем озере. Благоустройство водоёма началось в августе со стороны фан-зоны ЧМ-2018. Подрядчик должен завершить работу в течение 90 дней с момента подписания контракта. Муниципальный контракт на благоустройство набережной заключили с ООО «Чистоград ПМК».

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