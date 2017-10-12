Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов проверил ремонт напорного коллектора на Московском шоссе

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 12 октября 2017 года Белов проверил ремонт напорного коллектора, который проходит под Московским шоссе. К сегодняшнему дню в полном объеме завершена прочистка и санация 1578 метров коллектора, который расположен под проезжей частью Московского шоссе. Как он отметил по итогам выездного совещания, для этого коллектор был полностью отключен.

«По технологии рабочим пришлось через каждые 250 метров на участке от Масложиркомбината до Сормовского поворота выкапывать котлованы, прочищать трубы диаметром 800−1000 мм, а затем укреплять их изнутри песко-полимерным составом, который позволит коллектору работать без заиливания и коррозии», — сказал он. Аналогичные работы этим летом были проведены на трехкилометровом участке Первого Автозаводского коллектора диаметром 1420 мм.

«В этом году выполнен большой объем технически сложных, но необходимых работ. Реконструкция напорных магистральных коллекторов позволит на долгие годы забыть о проблеме отведения сточных вод заречной части города, в плане перекачки стоков, и существенно снизит вероятность серьезных аварий. Очисткой и санацией как магистральных, так и немагистральных коллекторов специалисты Водоканала планомерно занимаются второй год. За три года будут отремонтированы и прочищены около 35 км коллекторов. На эти цели предприятие направит 300 млн рублей», — отметил Сергей Белов.

Ремонт двух коллекторов выполнялся дополнительно к трехлетней программе по реконструкции сетей водоотведения, которую по поручению главы горадминистрации в 2016 году разработал и начал реализовывать «Нижегородский водоканал».

Сообщается также, что 2016 году переложено около 30 км сетей. В планах на 2017 год — обновить около 38 км. Помимо коллекторов в этом году проводится второй этап реконструкции главной насосной станции хозяйственно-бытовой канализации, начат капитальный ремонт канализационных коллекторов на ул. Тонкинской, Страж Революции и Строкина общей протяженностью более 600 метров, запланирована очистка канализационных коллекторов по пр. Октября, пр. Ильича, проезду Бурнаковскому, где проблема заиленности стоит наиболее остро — а это более двух с половиной тысяч метров и другие мероприятия, необходимые для стабильной работы городской системы водоотведения.

«Наш аналитический центр провел большую работу. Специалисты выявили и систематизировали неблагополучные места, где уже сейчас существуют риски возникновения аварийных ситуаций. Наша сегодняшняя работа направлена на то, чтобы таких участков было существенно меньше либо равно нулю. После этого можно будет говорить о следующем этапе — программе по укреплению систем водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода», — сказал генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев.