В Уфе на заброшенной стоянке обнаружено 1500 открытых автомобилей «Дэу»
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе местные жители обнаружили заброшенную стоянку с новыми автомобилями. Видео появилось на канале Mash.
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе местные жители обнаружили заброшенную стоянку с новыми автомобилями. Видео появилось на канале Mash.
Авторы ролика сообщили, что 1500 машин марки «Дэу» стоят в одном из районов города уже более трех лет, но точного адреса не назвали. Отмечается, что автомобили не заперты.