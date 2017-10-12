Отопление включено в 56% объектов соцсферы Ростова
Жилые дома донской столицы начнут отапливать с 13 октября.
Жилые дома донской столицы начнут отапливать с 13 октября.
Отопление включено уже в 56% объектов социальной сферы донской столицы.
По информации городских властей, проблем с подключением объектов соцсферы к теплоисточникам нет.
Районным администрациям поручено совместно с управляющими компаниями организовать оповещение горожан о сроках включения отопления в их домах.
Напомним, в соответствии с постановлением городской администрации отопление в домах Ростова начнут включать 13 октября.