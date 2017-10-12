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14:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Отопление включено в 56% объектов соцсферы Ростова

Жилые дома донской столицы начнут отапливать с 13 октября.

Источник: Аргументы и факты

Отопление включено уже в 56% объектов социальной сферы донской столицы.

По информации городских властей, проблем с подключением объектов соцсферы к теплоисточникам нет.

Районным администрациям поручено совместно с управляющими компаниями организовать оповещение горожан о сроках включения отопления в их домах.

Напомним, в соответствии с постановлением городской администрации отопление в домах Ростова начнут включать 13 октября.

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