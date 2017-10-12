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17:06 (мск), источник: Вести Сочи

В сочинском «Сквере молодежи» появится еще одно «Дерево дружбы»

В Сочи на ВФМС уже начала прибывать молодежь. Сейчас в городе уже насчитывается около 5 тысяч участников фестиваля. На следующей неделе, 20 октября, представители разных стран откроют на курорте «Сквер молодежи».

Источник: Вести Сочи

«В новом сквере на пересечении Курортного проспекта и улицы Яна Фабрициуса иностранные делегаты высадят “Дерево дружбы”. В Сочи на Фестиваль молодежи приедут участники из 150 стран, и мы рассчитываем, что представители каждой из них примут участие в этом знаковом мероприятии и навсегда оставят память о себе в Сочи», — рассказал заместитель вице-мэр курорта Сергей Юрченко.

Между тем, 12 октября в связи с проведением ВФМС-2017 на территории Имеретинской низменности начало действовать ограничение движения частного автотранспорта. Улица Триумфальная стала пешеходной, а с 14 октября войти в Олимпийский парк можно будет только по специальной аккредитации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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