В сочинском «Сквере молодежи» появится еще одно «Дерево дружбы»

«В новом сквере на пересечении Курортного проспекта и улицы Яна Фабрициуса иностранные делегаты высадят “Дерево дружбы”. В Сочи на Фестиваль молодежи приедут участники из 150 стран, и мы рассчитываем, что представители каждой из них примут участие в этом знаковом мероприятии и навсегда оставят память о себе в Сочи», — рассказал заместитель вице-мэр курорта Сергей Юрченко.