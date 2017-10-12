Мужчину нашли в лесу в Гомельской области спустя 3 месяца после пропажи
МИНСК, 12 окт — Sputnik. Волонтеры нашли 60-летнего мужчину спустя три месяца после пропажи, сообщили Sputnik в
МИНСК, 12 окт — Sputnik. Волонтеры нашли 60-летнего мужчину спустя три месяца после пропажи, сообщили Sputnik в
Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении в конце июля. С тех пор его продолжали искать волонтеры, а правоохранительные органы возбудили по факту его исчезновения уголовное дело.
Нашли 60-летнего Хамутовского спустя три месяца после пропажи. Волонтеры «Симурана» обнаружили его живым в лесу Ельского района. Подробностей о том, как мужчине удалось выжить в лесах Гомельщины, пока не сообщается.
Новости об обнаружении мужчины снова вселили надежду тысячам белорусов, которые с конца сентября следят за последней информацией о 11-летнем Максиме Мархалюке.
Мальчик ушел из дома вечером 16 сентября, с тех пор его продолжают искать спасатели, милиция и волонтеры. Накануне у Максима был день рождения — ему исполнилось 11 лет.
Правоохранители и спасатели обещают: мальчика будут искать до тех пор, пока не добьются результата. Как показывает случай с Хамутовским, шансы на то, что с ребенком все хорошо, еще есть.