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14:50 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчину нашли в лесу в Гомельской области спустя 3 месяца после пропажи

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Волонтеры нашли 60-летнего мужчину спустя три месяца после пропажи, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Симуран».

Источник: Sputnik.by

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении в конце июля. С тех пор его продолжали искать волонтеры, а правоохранительные органы возбудили по факту его исчезновения уголовное дело.

Нашли 60-летнего Хамутовского спустя три месяца после пропажи. Волонтеры «Симурана» обнаружили его живым в лесу Ельского района. Подробностей о том, как мужчине удалось выжить в лесах Гомельщины, пока не сообщается.

Новости об обнаружении мужчины снова вселили надежду тысячам белорусов, которые с конца сентября следят за последней информацией о 11-летнем Максиме Мархалюке.

Мальчик ушел из дома вечером 16 сентября, с тех пор его продолжают искать спасатели, милиция и волонтеры. Накануне у Максима был день рождения — ему исполнилось 11 лет.

Правоохранители и спасатели обещают: мальчика будут искать до тех пор, пока не добьются результата. Как показывает случай с Хамутовским, шансы на то, что с ребенком все хорошо, еще есть.

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