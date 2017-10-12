Челябинские хирурги вернули голос беременной пациентке

Хирурги Челябинской областной больницы провели экстренную операцию беременной женщине, которая внезапно лишилась голоса и возможности нормально дышать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Жительница Троицка попала в больницу на 35 неделе беременности с сильной одышкой и отсутствием голоса. Выяснилось, что в дыхательных путях троичанки образовались полипы. Обычно в таких случаях пациенту устанавливают специальную трубку — трахеостому. Посовещавшись, врачи решили избавить 18-летнюю женщину от неудобств. Вмешательство на гортани провели с помощью лазера и под щадящим наркозом. Операция длилась не более часа.

«В этом преимущество многопрофильной клиники. Мы можем экстренно собрать консилиум, сообща выработать тактику операции. Более того, на совместных и взвешенных решениях всегда настаивает и руководство больницы. Главное — это достижение положительного результата для пациента», — пояснил завотделением оториноларингологии ЧОКБ Илья Скирпичников.

Сразу после наркоза выяснилось, что у пациентки восстановилось нормальное дыхание и появился голос. Теперь молодая троичанка может без опасений отправляться в роддом. Каждые три месяца ей предстоит приезжать на контроль в больницу, чтобы вовремя заметить изменения в состоянии.