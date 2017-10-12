Более 120 школ Нижнего Новгорода до конца 2017 года будут оборудованы новыми пешеходными переходами

По его словам, до конца года у школ города планируется установить 1,501 тыс знаков «осторожно дети», уложить 64 «дорожных полицейских» и установить почти 5 км ограждений. Таким образом, 122 школы получат переходы, соответствующие всем требованиям безопасности, что снизит количество аварий.

Как в свою очередь заявил депутат Думы Игорь Богданов, проблему с наездами на детей на переходах не решить просто установкой знаков и ограждений — необходимо еще следить за тем, чтобы на переходах и около них не парковали автомобили. По его словам, припаркованные авто часто закрывают обзор и дети не видят свободна дорога или нет, а проезжающие по дороге водители, соответственно, не видят детей особенно маленьких.