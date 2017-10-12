Кинофестиваль «Кунаки» предложили вернуть в Сочи

Источник: "Российская газета"

В течение шести лет он проходил в Лазаревском районе города-курорта при активной поддержке местных властей. Потом «Кунаки» собирались в Москве, Черкесске и Сухуми. И вот теперь фестиваль предлагают вернуть на родину — в Сочи.

Место встречи — Дагомыс

Российские «акулы пера» раз в год встречаются в Лазаревском районе Сочи, где в комплексе «Дагомыс» проходит творческий форум. На этот раз он собрал почти тысячу участников — корреспондентов, редакторов, операторов и фотографов из разных регионов страны и зарубежья. В холлах отеля все фестивальные дни царили суета и гомон. Одна выставка здесь сменяла другую, региональные союзы журналистов демонстрировали свои газеты и журналы, обсуждали работы коллег, делились впечатлениями и перенимали опыт.

Ежедневные «круглые столы» и дискуссионные клубы, встречи с интересными людьми, политиками, деятелями науки, культуры и искусства — работа фестиваля кипела с утра и до позднего вечера. На дискуссиях разгорались споры на разные темы: от свободы слова до работы в горячих точках. Пока одни журналисты учились, другие обсуждали актуальные вопросы господдержки СМИ, взаимодействия газет, журналов, сайтов, теле- и радиоканалов. В ходе обсуждения проекта конвенции по безопасности и независимости журналистов и других представителей медиа секретарь СЖР, председатель Комитета по СМИ Госдумы Леонид Левин обрадовал тем, что депутаты готовят новые законопроекты в поддержку журналистов.

— Один из законопроектов касается защиты корреспондентов, работающих в горячих точках, — сказал он. — Если случилось несчастье, например ранение, журналисту должна быть выплачена серьезная денежная компенсация. Думаю, мы добьемся одобрения этого законопроекта.

Как и в предыдущие годы, национальный мир и согласие стали одной из центральных дискуссионных тем, причем острая полемика проходила не только на заседаниях «круглых столов», но и после просмотра документальных лент, снятых участниками фестиваля. Кстати, 12 лет назад «Кунаки» родились после одного из таких просмотров.

Фактор Виктора Филонова

Тогда, на заседании клуба «Кавказский дом», обсуждали работы, снятые чеченскими документалистами. Одна из них вызвала настоящую бурю эмоций у зрителей. В числе их оказался и Владимир Есипенко, курирующий в то время в администрации Лазаревского района вопросы взаимодействия органов власти и СМИ.

— Я был настолько потрясен увиденным, что сразу предложил устроить просмотр этих фильмов на площадках района, — вспоминает Есипенко. — Даже не думал, как это организовать, потому что знал наверняка: глава муниципалитета меня поддержит.

Руководителем Лазаревского района в то время был Виктор Филонов, в прошлом школьный учитель, редактор районной газеты. Он действительно не только поддержал идею коллеги, но и начал активно помогать воплощать ее в жизнь. И вышло так, что после завершения фестиваля в Дагомысе в санаториях и здравницах был организован показ лучших документальных лент, а затем — встреча с их создателями. Так появились «Кунаки», получившие свое название благодаря старинному кавказскому обычаю — куначеству, означающему гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.

— «Кунаки» вышли из этого форума российской прессы, — говорит Виктор Филонов. — Два года наши фестивали проводились параллельно, потом «Кунаки» ушли в самостоятельное плавание, а учредителем стала администрация Лазаревского района. Мы принимали представителей всех субъектов ЮФО и СКФО, они привозили фильмы, которые демонстрировались в ДК и здравницах. Главной фестивальной площадкой стал Лазаревский центр национальных культур, возглавляемый в то время удивительным человеком -Киркором Мазлумяном. Во многом благодаря ему удалось создать потрясающую атмосферу, которая привлекала на наши встречи все новых участников. Показы фильмов и встречи со зрителями проходили в школах, ДК, сельских клубах. После просмотров обязательно начиналась дискуссия, причем люди говорили не только о том, что видели на экране, но и о жизни.

«Я был настолько потрясен увиденным, что сразу предложил устроить просмотр фильмов на площадках района».

По словам Виктора Петровича, в местных здравницах отдыхали жители практически всех российских регионов. И, как выяснилось, большинству из них приходилось сталкиваться с межнациональными проблемами.

— В городе Сочи проживают представители 120 национальностей, в том числе малочисленные коренные народы, и все мы живем в мире и согласии, — говорит Филонов. — Наши гости долго не могли в это поверить, но потом сами убеждались. Никогда не забуду реплику, брошенную одной из женщин во время дискуссии: «Вы тут как в Советском Союзе живете». У меня вырвалось: «А это разве плохо? Надо, чтобы все в нашей стране жили в мире и согласии, понимая, что мы — граждане великой страны. Это зависит от каждого из нас, но главное — не забывать о своих корнях и традициях, которые нам передали предки».

Филонов уже давно покинул пост главы Лазаревского района. В течение нескольких лет он был первым заместителем мэра города-курорта, а сейчас является председателем Городского Собрания Сочи. Но в Дагомыс на встречу с журналистами он приехал, чтобы, прежде всего, поделиться идеей вернуть в Сочи фестиваль «Кунаки». Кстати, именно под его эгидой в Дагомысе прошел целый день — от выставки национальных кухонь до «круглого стола» по проблемам национальной политики.

Разные лица — одна страна

Как сохранить национальную прессу? Этот вопрос подняли президент фестиваля «Кунаки» Сулиета Кусова и председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. Свои мнения и предложения по этой теме высказали представители различных регионов. Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что национальная пресса играет большую роль в сохранении языка и культуры народов. «Мы теряем свой язык, а значит, свою нацию», — подчеркнул Али Камалов, отметив, что даже в сельских школах национальный язык не входит в обязательную программу. Сегодня специалистов не хватает даже в институтах языкознания.

Редакторы национальных газет из Калмыкии, Северной Осетии, Краснодарского края и Дагестана сошлись во мнении, что эту проблему нужно решать на государственном уровне. Звучали предложения ввести родной язык в экзаменационную программу ЕГЭ, увеличить часы вещания на родных языках на телевидении и радио. Красной нитью на дискуссионной площадке прошла мысль, что для спасения национальных языков народов России нужно многим людям объединить усилия.

В этом плане опыт, накопленный «Кунаками», — наглядный пример для подражания. Кстати, Краснодарский филиал «РГ» все эти годы выступал в качестве информационного спонсора фестиваля, а автор этих строк в течение нескольких лет была председателем жюри творческого конкурса.

И теперь все ждут, когда ставший по ряду причин «кочующим» форум вернется на Кубань.

Дух подвижничества

Бессменный президент «Кунаков» Сулиета Кусова-Чухо — личность яркая и колоритная. Сама она адыгейка, шапсуженка, муж осетин, долго жила и работала в Кабардино-Балкарии, а переехав в Москву, создала и возглавила Центр этнопроблематики в СМИ и межконфессиональных исследований при Союзе журналистов России.

— На чистом энтузиазме, без копейки денег мы взялись за проведение фестиваля «Кунаки». И он состоялся благодаря активной поддержке наших кунаков-предпринимателей. Братья-адыги и братья-армяне селили нас в гостиницах, кормили, помогали с транспортом, а участники форума приезжали за свои деньги. Всех нас объединяла общая идея: разные лица — одна страна. Сегодня она актуальна как никогда: важно, чтобы разноголосие не превратилось в разногласие.

«С кем бы я пошел в разведку»