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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербургская енотиха Ева ездит в машине и ловит капельки дождя

Зверек, высунувшись из окна, пытается съесть дождь.

Неужели кому-то питерский дождь не нравится? Вот енотихе Еве, ставшей звездой «Инстаграма», капли, падающие с осеннего неба, не только по душе, но и по вкусу.

Мохнатая малышка с «черной маской» на глазах не упускает возможность полакомиться дождиком и поиграть с ним, пытаясь поймать вожделенные капельки своими цепкими лапками.

Видео игр Евы с дождем опубликовали в своем «Инстаграме» ее хозяева. На кадрах зверек сидит в машине у открытого окна. Машина едет, дождь идет, Ева с открытым ртом (язык не поворачивается назвать его пастью) высовывается из окна в надежде поймать капельки. Кстати, 11 октября, Еве исполнилось полгода.

Какой бы вредной, порой злой и задиристой она не была, мы все равно её безумно любим. Нет ничего милее, чем видеть её сонную моську по утрам
Хозяйка енотихи

Она начали вести «Инстаграм» Евы в июне, сейчас на него подписаны уже почти 2,5 тысячи человек. А ролик с енотихой и дождем набрал уже больше 16 тысяч просмотров.

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