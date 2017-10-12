Казанцы называли своих детей Севда, Расуль, Юсуф, Амир, Артем, Асхат, Ясмина

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 50 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 650 граммов, а максимальный — 5600 граммов.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 248 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 61 год, самой взрослой невесты — 62 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.