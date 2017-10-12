Казанцы называли своих детей Севда, Расуль, Юсуф, Амир, Артем, Асхат, Ясмина
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 444 малышей: 234 мальчиков и 210 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 444 малышей: 234 мальчиков и 210 девочек.
Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 50 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 650 граммов, а максимальный — 5600 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Артем, Асхат, Ясмина, Вероника, Елизавета, Арина, Тимур. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Севда, Расуль, Юсуф, Салим, Лея, Антонина, Сурия.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 248 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 61 год, самой взрослой невесты — 62 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.