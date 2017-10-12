В селах Бахчисарайского района люди жалуются на волков
В четырех селах Бахчисарайского района люди жалуются на волков, отсутствие медикаментов и транспорта в вечернее время.
В четырех селах Бахчисарайского района люди жалуются на волков, отсутствие медикаментов и транспорта в вечернее время.
Об этом сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Я провел прием граждан в Ароматненском сельском совете, а также в селах Викторовка, Репино и Маловидное. Так, в одном из сел люди обратились за помощью в отстреле волков, которые угрожают безопасности людей и скоту. Еще одна важная проблема — отсутствие общественного транспорта после 18:00. Жители не могут в вечернее время доехать до города, а дети после школы добраться домой, — рассказал Смирнов. Председатель Госкомнаца также добавил, что также люди жалуются на недостаточное снабжение медикаментами
Напомним, вчера состоялся выездной прием граждан членами Совмина Крыма в селах Бахчисарайского района.