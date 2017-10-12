В Воронежской области подешевели яйца и гречка

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В то же время подорожали мороженая рыба, сливочное и растительное масло, жирный творог, апельсины и лимоны (на 1,4−5,7%). Стоимость минимального набора продуктов питания в Воронежской области составила 3450 рублей в сентябре 2017 года. Это на 0,7% выше, чем в декабре 2016 года.

Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,9% (в сентябре 2016 года — на 4,8%). Подорожали зимние и демисезонные женские пальто, женские туфли с верхом из искусственной кожи и кроссовые туфли для взрослых, древесностружечные плиты, рубероид, газовое моторное топливо (на 2,7−6,8%). На 2−6,1% подешевели отечественные сигареты с фильтром, платья, блузки и юбки для школьниц, верхние сорочки для мальчиков, детские брюки, мойки из нержавеющей стали для кухни. Из медицинских товаров на 2,1−4% выросли цены на «Эссенциале форте Н», «Линекс», «Колдрекс» и бинты. В то же время нитроглицерин, сульфацетамид, настойка пустырника и корвалол подешевели на 2,7−3,6%.

Рост цен и тарифов на услуги с начала 2017 года составил 4%. Выросла стоимость занятий на курсах профобучения и иностранных языков, стоимость полета в салоне экономкласса самолета, проживание в студенческом общежитии (на 6,2−17,1%). Одновременно упала стоимость санаторно-оздоровительных услуг, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля, стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 4,1−16,7%).