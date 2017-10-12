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15:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Повременной тариф «заработает» в екатеринбургских маршрутках 25 октября

Если перевозчики согласятся.

Источник: УралИнформБюро

25 октября коммерческие перевозчики Екатеринбурга присоединятся к повременному тарифу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в компании «И-Сеть», которая обслуживает ЕКарту.

Правда, работать повременной тариф поначалу будет лишь лишь на части маршрутов — у тех транспортных компаний, которые согласятся участвовать в программе. Точный список перевозчиков еще до конца не сформирован. В мэрии и компании «И-Сеть» продолжают принимать обращения от компаний.

Стоит отметить, что ранее присоединение частников к повременному тарифу было назначено на 15 октября.

Повременной тариф — часть реформы общественного транспорта Екатеринбурга. Система позволяет горожанам ездить с пересадками, но без доплат. Пассажиры могут выбрать один из двух тарифов: поездка с пересадкой в течение получаса за 28 рублей или с пересадками в течение часа за 40.

Сейчас система действует в тестовом режиме. При удачном результате исследования она будет внедрена на постоянной основе.

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