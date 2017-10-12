Электричка Омск-Исилькуль будет ходить чаще
Дополнительный рейс планируют запустить в декабре.
Дополнительный рейс планируют запустить в декабре.
Электричка
С 20 декабря «Омск-Пригород» добавит дополнительный электропоезд до Исилькуля. Он будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.
В 11.20 электричка будет выезжать из Омска. Дорога до Исилькуля займет 1 час 55 минут. Обратно в Омск электропоезд отправится в 13.35 и будет ехать 2 часа 5 минут.
Отметим, что сейчас электрички по маршруту Омск — Исилькуль ходят три раза в день. Из Омска они отправляют в 8.15, 14.35, и 19.08, а из Исулькуля — в 5.25, 15.32 и вечером — в 17.22.