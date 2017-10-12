Электричка Омск-Исилькуль будет ходить чаще. Дополнительный рейс запустят уже в декабре. Об этом сообщает сайт Омск-Пригород.

С 20 декабря «Омск-Пригород» добавит дополнительный электропоезд до Исилькуля. Он будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.

В 11.20 электричка будет выезжать из Омска. Дорога до Исилькуля займет 1 час 55 минут. Обратно в Омск электропоезд отправится в 13.35 и будет ехать 2 часа 5 минут.