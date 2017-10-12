В Севастополе около тысячи детей не могут получить гражданство России

Пока все ребята, достигшие 14 лет, с гордостью достают из широких штанин российские паспорта, в Севастополе сотни детей «зависли» между двумя странами.

Несмотря на то, что некоторым уже исполнилось 17 лет, они не могут назвать себя ни гражданами России, ни гражданами Украины.

— В Севастополе около восьмисот детей остались вне правового поля. Дети просто не могут получить гражданство РФ, — рассказал нам депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. — Почему? Например, их родители отказались получать российское гражданство, уехали на Украину, а дети остались в Крыму с бабушками или в интернате. Или у украинских военных не было прописки (они были приписаны к воинским частям. — Авт.), их дети также не получили российское гражданство.

Дело в том, что для получения документа 14-летний ребенок должен подать такие документы, как заявление на получение российского паспорта, свидетельство о рождении, фотографии, а также паспорт гражданина РФ одного из родителей. Вот именно этого последнего документа у детей нет. Их родители остались гражданами Украины.

— Всем крымчанам и севастопольцам надо было после вхождения Крыма в состав России подать в ФМС украинский паспорт и подтвердить прописку, чтобы доказать, что они на момент референдума проживали и были зарегистрированы здесь, — говорит помощник уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Светлана Довгань. — Но очень многие по разным причинам этого не сделали. Это и безалаберность взрослых, и другие причины. Например, те граждане, у кого не было прописки, сейчас через суд доказывают, что они проживали здесь в марте 2014-го.

У них тоже есть все шансы стать гражданами РФ. Но… Сейчас идут суды. А пока они подают на РВП (разрешение на временное проживание), потом получат вид на жительство, и только через несколько лет им выдадут паспорта. А дети все это время, получается, на полуострове будут находиться на птичьих правах — нелегально.

Работать и защищать Родину… нельзя!

Казалось бы, подумаешь, паспорта нет. На руках будут какие-то временные документы. Но посудите сами — эти дети не упали на нас с неба! Они родились в Севастополе, ходили в детский сад, потом в школу, а теперь им, местным жителям, заявляют, мол, паспорт не дадим.

— В основном все эти ребята из неблагополучных семей, — объясняет «Комсомолке» Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе. — Отсюда вытекает масса проблем. Такие дети не могут получить СНИЛС и полис обязательного страхования. Был случай, когда мы искали деньги для дорогостоящей операции. Мальчика платно прооперировали. И сейчас его проблемы продолжаются. Этот же ребенок из-за отсутствия российского паспорта не может поступить в вуз на бюджетной основе. А денег, чтобы учиться платно, в семье нет.

Кроме проблем со СНИЛСом, полисом и бесплатным высшим образованием подростки даже не могут официально устроиться на работу — официально устроиться и платить налоги. И возможности защищать Родину они тоже лишены — в армию их никто не берет.

Чиновники вспоминают самые разные случаи, когда дети идут на все, лишь бы стать полноценными гражданами России:

— Сироты у нас могут без проблем получить гражданство РФ. (За них несет ответственность юридическое лицо — детский дом. — Авт.) И вот как-то пришел мальчик из неблагополучной семьи и попросил лишить его маму, гражданку Украины, родительских прав, чтобы интернат помог ему получить российский паспорт. Мы все чуть не расплакались.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.

«Хочу учиться и стать программистом».

Алексей, 17 лет:

— Я уже три года живу без паспорта. Моя мама еще ни разу не пыталась подать документы и получить российское гражданство, до сих пор она остается гражданкой Украины. Отца у меня нет. Поэтому я не могу подать документы на получение российского паспорта.

Когда у меня болел зуб, я пошел в стоматологию. Сначала меня не хотели принимать без полиса, говорили, что только платно можно вылечить зуб. Но потом уговорил, все-таки приняли. Стоматолог с меня ничего не взял, временную пломбу поставил бесплатно.

Школу я окончил. У меня неполное среднее образование. Теперь работаю в прачечной. Смог устроиться, так как у меня есть российское свидетельство о рождении. Конечно, у меня было украинское, но после 2014 года моя тетя помогла сделать мне российское свидетельство. Вот его и копию украинского паспорта мамы я принес при устройстве на работу. Этого хватило. Но в планах доучиться в вечерней школе и в 2018 году поступить в университет на программиста, поэтому мне надо успеть получить гражданство России. Пожалуйста, помогите.

ВЫХОД ЕСТЬ.

Законопроект готов!

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Белику. Законопроект, который даст детям шанс на полноценную жизнь, уже готов.

— В проекте закона мы прописываем, что при подаче документов можно будет предоставить хоть российский, хоть украинский паспорт родителя, — объясняет Светлана Довгань, она же автор законопроекта. — Министерство юстиции одобрило проект.

Как только Госдума примет поправки к закону, все ребята смогут получить российские паспорта.

ВАЖНО!