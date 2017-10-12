На Кубани упростят процедуру выписки льготных рецептов
В Краснодарском крае планируется упростить процедуру выписки льготных рецептов в поликлиниках. Такую задачу поставила
В Краснодарском крае планируется упростить процедуру выписки льготных рецептов в поликлиниках. Такую задачу поставила
Вместе с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым заместитель главы края также посетила аптечный пункт 13, расположенный на улице Офицерской, и склад ГУП КК «Кубаньфармация».
Как отметила Анна Минькова, многие пациенты жалуются на нехватку льготных медикаментов. В частности, речь идет о лекарстве для людей, больных сахарным диабетом — инсулине.
— Мы же понимаем, что эта группа людей использует инсулин каждый день. И если его нет в аптеках, то пациенты вынуждены покупать его — а это уже немалые средства, — подчеркнула заместитель главы региона.
К тому же, в краевом центре
По поручению губернатора Кубани и при поддержке федерального центра в октябре и ноябре текущего года было проведено дополнительное финансирование на приобретение сахароснижающих препаратов. Как убедилась Анна Минькова, на данный момент на аптечном складе ГУП КК «Кубаньфармация» имеется достаточное количество данных медикаментов — сегодня здесь зарегистрированы 23 наименования инсулина.
По словам Евгения Филиппова, перебои в выдаче лекарств наблюдались некоторые время назад
— Сейчас мы разрабатываем компьютерную систему связи, которая сможет наладить взаимодействие между аптеками и поликлиниками для оперативного понимания, какие льготные лекарства есть в наличии и их можно забрать в аптеке уже сегодня, — пояснил глава ведомства.
Он также добавил, что при возникновении сложностей с получением медикаментов, нужно обратиться на круглосуточную «горячую линию» регионального министерства здравоохранения.
Кроме того, Анна Минькова акцентировала, что одной из острых проблем остается сложная процедура выписки льготных рецептов.
— Люди жалуются, чтобы получить документ, необходимо собрать печати и подписи в разных кабинетах. Рекомендую главам медучреждений отказаться от этой устаревшей системы и сделать ее централизованной, — резюмировала