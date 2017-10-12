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16:31 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани упростят процедуру выписки льготных рецептов

В Краснодарском крае планируется упростить процедуру выписки льготных рецептов в поликлиниках. Такую задачу поставила вице-губернатор Анна Минькова во время рабочего визита в поликлинику № 10 столицы Кубани.

Источник: "Российская газета"

Вместе с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым заместитель главы края также посетила аптечный пункт 13, расположенный на улице Офицерской, и склад ГУП КК «Кубаньфармация».

Как отметила Анна Минькова, многие пациенты жалуются на нехватку льготных медикаментов. В частности, речь идет о лекарстве для людей, больных сахарным диабетом — инсулине. Вице-губернатор отметила, что ожидание получения жизненно необходимого препарата до 10 дней — неприемлемо.

— Мы же понимаем, что эта группа людей использует инсулин каждый день. И если его нет в аптеках, то пациенты вынуждены покупать его — а это уже немалые средства, — подчеркнула заместитель главы региона.

К тому же, в краевом центре из-за прироста городского населения заявки поликлиник на выдачу лекарств уже в сентябре были перевыполнены на 128 процентов, и пациенты получают инсулин из резервных запасов.

По поручению губернатора Кубани и при поддержке федерального центра в октябре и ноябре текущего года было проведено дополнительное финансирование на приобретение сахароснижающих препаратов. Как убедилась Анна Минькова, на данный момент на аптечном складе ГУП КК «Кубаньфармация» имеется достаточное количество данных медикаментов — сегодня здесь зарегистрированы 23 наименования инсулина.

По словам Евгения Филиппова, перебои в выдаче лекарств наблюдались некоторые время назад из-за процедуры торгов и закупок, но сегодня данная проблема в крае отсутствует, и срок ожидания лекарств составляет не более трех-пяти дней.

— Сейчас мы разрабатываем компьютерную систему связи, которая сможет наладить взаимодействие между аптеками и поликлиниками для оперативного понимания, какие льготные лекарства есть в наличии и их можно забрать в аптеке уже сегодня, — пояснил глава ведомства.

Он также добавил, что при возникновении сложностей с получением медикаментов, нужно обратиться на круглосуточную «горячую линию» регионального министерства здравоохранения.

Кроме того, Анна Минькова акцентировала, что одной из острых проблем остается сложная процедура выписки льготных рецептов.

— Люди жалуются, чтобы получить документ, необходимо собрать печати и подписи в разных кабинетах. Рекомендую главам медучреждений отказаться от этой устаревшей системы и сделать ее централизованной, — резюмировала вице-губернатор.

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