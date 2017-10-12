Центр работы со страдающими ДЦП детьми планируется создать в Нижнем Новгороде

В мероприятии также приняли участие партнеры и благотворители фонда, а также нижегородцы, желающие познакомиться с деятельностью этой организации. Открывая мероприятия, глава города отметила, что благодаря помощи фонду около десятка детей будут получать необходимую помощь.

Фонд «Нижегородский» работает 11-й год, за это время 400 детей смогли улучшить свое здоровье, только в 2017 году фонд отправил на лечение 42 ребенка. Также ежегодно фонд совершает более 10 поездок в 4 подшефных детских дома, проводит более 40 благотворительных мероприятий и акций. А сейчас фонд приступает к реализации новой идеи — создать Центр работы с детьми, страдающими ДЦП.