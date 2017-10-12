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15:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Центр работы со страдающими ДЦП детьми планируется создать в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба главы города, 12 октября мэр Елизавета Солонченко приняла участие в мероприятии благотворительного фонда «Нижегородский», в ходе которого средства на лечение и курсы реабилитации получили сразу семь детей на общую сумму 1 млн. рублей.

В мероприятии также приняли участие партнеры и благотворители фонда, а также нижегородцы, желающие познакомиться с деятельностью этой организации. Открывая мероприятия, глава города отметила, что благодаря помощи фонду около десятка детей будут получать необходимую помощь.

Фонд «Нижегородский» работает 11-й год, за это время 400 детей смогли улучшить свое здоровье, только в 2017 году фонд отправил на лечение 42 ребенка. Также ежегодно фонд совершает более 10 поездок в 4 подшефных детских дома, проводит более 40 благотворительных мероприятий и акций. А сейчас фонд приступает к реализации новой идеи — создать Центр работы с детьми, страдающими ДЦП.

«Это место, куда совершенно бесплатно смогут приходить на занятия со специалистами дети-инвалиды, подопечные благотворительного фонда. Занятия будут проходить по нескольким направлениям, в том числе по психологической помощи и детям, и их родителям. Также в фонде будет создана сенсорная комната, в которой будут проводиться занятия по развитию мелкой моторики. Подчеркну, что занятия будут совершенно бесплатными и это, надеюсь, станет большим подспорьем многим нижегородским семьям», — сказала Елизавета Солонченко.

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