Новосибирский инвалид защитил в суде право на свободу передвижения
Семье
Семье
Казалось, это упростит жизнь — несколько ступенек до подъездной двери, еще
— Пришел инженер, осмотрел крыльцо и сказал, что техническая возможность установить пандус есть. В управляющей компании нас отправили собирать подписи жильцов — они должны дать согласие. Мы обошли всех соседей, люди были непротив установки пандуса, но из УК нас послали в администрацию района. Там обещали «подумать», и закончилось это рекомендацией все той же управляющей компании пандус установить. Рекомендацию, понятное дело, проигнорировали, — рассказывает Иван Якутин.
Семья снова обратилась в администрацию Калининского района. В этот раз там посоветовали написать депутату. С его помощью в подъезде установили откидной пандус. Конструкция несложная, недорогая — такую, пожалуй, осилила бы и УК, и районная администрация. Если бы захотели.
Конечно, до нужных стандартов пандусу далеко, но с ним
— Судебное решение, безусловно, будем исполнять, — заверили «РГ» в администрации Калининского района.
Почему не помогли инвалиду без всяких судов? Чиновники объясняют: если соблюдать СНиПы (уклон не более двенадцати градусов, двойные перила), пандус обойдется в 300−400 тысяч рублей. И полномочий тратить на это бюджетные деньги у районной администрации нет. Другое дело, исполнение судебного решения, тут средства найдутся.
Впрочем, у районной администрации появились опасения: а что если за Якутиным в суды потянутся другие инвалиды? Если такие иски станут нормой, районный бюджет не выдержит.
Как показывает судебная практика, иски об установке пандусов сегодня приходится подавать не только к чиновникам, но и к соседям инвалидов.
— После обращения одного из жильцов дома по улице Лескова прокуратура подала судебный иск к жилищному кооперативу. Речь шла об установке пандуса возле одного подъезда, — рассказал «РГ» заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Серебряков. — Ни одной муниципальной квартиры в доме не было, и в этом случае обязанность обеспечить беспрепятственный доступ инвалида, пользующегося
Но, в любом случае, суды — это точечные «удары» по проблеме, и инвалидам приходится тратить на них огромное количество времени и сил. О системном решении говорить не приходится. По словам председателя Новосибирской областной организации ВОИ Игоря
Речь, как подчеркивает общественник, не только о пандусах:
— Это уже должно быть сделано, постановление вышло летом прошлого года. По сути, федеральное правительство сейчас ждет от регионов ответа: что нужно сделать и сколько это будет стоить. За чей счет — федерального, регионального или муниципального бюджета — определят позже. Насколько мне известно, в соседних регионах эта работа идет. А в Новосибирской области боятся, что если сегодня провести оценку, завтра наверху скажут: делайте все за свой счет. Но ведь ситуация может быть и обратной: другие регионы представят цифры, конкретные планы и получат поддержку, а наш регион останется ни с чем, — сетует Игорь
В региональном минсоцразвития на запрос «РГ» ответили: «Создаем рабочие группы». До 1 марта следующего года чиновники планируют подготовить разве что проект распоряжения областного правительства. Но это распоряжение — не об установке пандусов. Как говорится, «торопиться не надо». Оно — об «утверждении плана мероприятий по оценке возможности и стоимости обустройства домов» всем необходимым. Когда от планов перейдут к конкретным действиям — перспективы туманны.
Кстати.
Уже более пятнадцати лет инвалиды с нарушением
— Чиновники говорят: мол, зачем старикам такие машины, все равно отдадут их детям и внукам. Но при этом никто не думает о молодых мужчинах, вернувшихся инвалидами из Афганистана или Чечни, — говорит Николай Белоусов.
Тем временем
К помощи правоохранительных органов — прежде всего, прокуратуры — инвалидам приходится прибегать довольно часто. Примеры самые шокирующие. Семь лет ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Чебыкин не имел собственного угла — оказался на улице после расставания с гражданской женой. Жил в деревне Кыштовского района, в брошенном доме,
— Все это время мы обивали пороги и областных властей, и районных, но везде получали отказы, — вспоминает Вера Чернышина, дочь ветерана. — Нередко натыкались на откровенное хамство. Когда ему стало невмоготу справляться с хозяйством, уговорили переехать в Новосибирск, к родным. Здесь пошли в администрацию Советского района с очередной просьбой — записать в очередь на получение жилья, но опять получили отказ.
Анатолий Чебыкин был призван на фронт в 1943-м, освобождал Украину, Польшу, День Победы встретил в
— Прокурорская проверка показала, что решение администрации Советского района нарушает права пожилого человека. Мы внесли главе района представление, которое удовлетворено. А еще через месяц был издан приказ о постановке ветерана в очередь на жилье. В начале августа мэр города дал ответ в адрес ветерана, о том, что, с учетом постановления регионального правительства, ему полагается 36 квадратных метров либо денежный эквивалент — целевые 1,4 миллиона рублей, которые выделяются исключительно на покупку жилья, в том числе строящегося, — отметила старший помощник прокурора Новосибирска Светлана Бохан.
На то, чтобы подобрать вариант квартиры, ветерану и его семье дали три месяца.