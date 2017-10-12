Новосибирский инвалид защитил в суде право на свободу передвижения

Казалось, это упростит жизнь — несколько ступенек до подъездной двери, еще три-четыре на крыльце. Но оказалось, что без пандуса это небольшое расстояние сложно преодолеть даже с чьей-то помощью, а самостоятельно невозможно вовсе. Для молодой супруги задача непосильная — не удержишь кресло-коляску на ступенях, можно и самой пострадать, и Ивана травмировать. Приходилось просить соседей. Конечно, с просьбой установить пандус обратились и в коммунальные службы.

— Пришел инженер, осмотрел крыльцо и сказал, что техническая возможность установить пандус есть. В управляющей компании нас отправили собирать подписи жильцов — они должны дать согласие. Мы обошли всех соседей, люди были непротив установки пандуса, но из УК нас послали в администрацию района. Там обещали «подумать», и закончилось это рекомендацией все той же управляющей компании пандус установить. Рекомендацию, понятное дело, проигнорировали, — рассказывает Иван Якутин.

Семья снова обратилась в администрацию Калининского района. В этот раз там посоветовали написать депутату. С его помощью в подъезде установили откидной пандус. Конструкция несложная, недорогая — такую, пожалуй, осилила бы и УК, и районная администрация. Если бы захотели.

Конечно, до нужных стандартов пандусу далеко, но с ним все-таки легче. А вот вопрос об уличном пандусе так и повис в воздухе. Снова Якутины ходили и в администрацию района, и в управляющую компанию. Безрезультатно. Написали в районную прокуратуру, там помогли обратиться в суд. И спустя полтора года суд обязал районную администрацию установить пандус.

— Судебное решение, безусловно, будем исполнять, — заверили «РГ» в администрации Калининского района.

Почему не помогли инвалиду без всяких судов? Чиновники объясняют: если соблюдать СНиПы (уклон не более двенадцати градусов, двойные перила), пандус обойдется в 300−400 тысяч рублей. И полномочий тратить на это бюджетные деньги у районной администрации нет. Другое дело, исполнение судебного решения, тут средства найдутся.

Впрочем, у районной администрации появились опасения: а что если за Якутиным в суды потянутся другие инвалиды? Если такие иски станут нормой, районный бюджет не выдержит.

Как показывает судебная практика, иски об установке пандусов сегодня приходится подавать не только к чиновникам, но и к соседям инвалидов.

— После обращения одного из жильцов дома по улице Лескова прокуратура подала судебный иск к жилищному кооперативу. Речь шла об установке пандуса возле одного подъезда, — рассказал «РГ» заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска Денис Серебряков. — Ни одной муниципальной квартиры в доме не было, и в этом случае обязанность обеспечить беспрепятственный доступ инвалида, пользующегося креслом-коляской, к жилому помещению полностью ложится на кооператив, то есть на жильцов дома.

Но, в любом случае, суды — это точечные «удары» по проблеме, и инвалидам приходится тратить на них огромное количество времени и сил. О системном решении говорить не приходится. По словам председателя Новосибирской областной организации ВОИ Игоря Галл-Савальского, жалоб на отсутствие пандусов много. Ситуацию призвано исправить федеральное постановление N 649: оно говорит о том, что органы исполнительной власти субъектов РФ должны организовать тотальный контроль состояния жилого фонда, в котором проживают люди с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Речь, как подчеркивает общественник, не только о пандусах: где-то нужны перила, где-то подъемник. В каждом конкретном случае специально сформированные рабочие группы должны дать заключение: что необходимо сделать, есть ли техническая возможность и сколько это будет стоить. Если возможности нет, следует поставить вопрос о переселении инвалида в более подходящие условия.

— Это уже должно быть сделано, постановление вышло летом прошлого года. По сути, федеральное правительство сейчас ждет от регионов ответа: что нужно сделать и сколько это будет стоить. За чей счет — федерального, регионального или муниципального бюджета — определят позже. Насколько мне известно, в соседних регионах эта работа идет. А в Новосибирской области боятся, что если сегодня провести оценку, завтра наверху скажут: делайте все за свой счет. Но ведь ситуация может быть и обратной: другие регионы представят цифры, конкретные планы и получат поддержку, а наш регион останется ни с чем, — сетует Игорь Галл-Савальский.

В региональном минсоцразвития на запрос «РГ» ответили: «Создаем рабочие группы». До 1 марта следующего года чиновники планируют подготовить разве что проект распоряжения областного правительства. Но это распоряжение — не об установке пандусов. Как говорится, «торопиться не надо». Оно — об «утверждении плана мероприятий по оценке возможности и стоимости обустройства домов» всем необходимым. Когда от планов перейдут к конкретным действиям — перспективы туманны.

Кстати.

Уже более пятнадцати лет инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата не имеют права и на получение автомобиля со спецуправлением. По словам Николая Белоусова, возглавляющего общество инвалидов Чистоозерного района НСО, в сельских условиях это отнюдь не роскошь, а средство выживания. Ведь по проселочным дорогам, особенно в зимнее время, бывает, и до магазина сложно добраться. Выходом, по мнению инвалида, получившего ранение во время службы в милиции, могли бы стать, например, беспроцентные банковские займы на покупку таких машин. Но, несмотря на многочисленные обращения, вопрос не решается.

— Чиновники говорят: мол, зачем старикам такие машины, все равно отдадут их детям и внукам. Но при этом никто не думает о молодых мужчинах, вернувшихся инвалидами из Афганистана или Чечни, — говорит Николай Белоусов.

Тем временем

К помощи правоохранительных органов — прежде всего, прокуратуры — инвалидам приходится прибегать довольно часто. Примеры самые шокирующие. Семь лет ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Чебыкин не имел собственного угла — оказался на улице после расставания с гражданской женой. Жил в деревне Кыштовского района, в брошенном доме, кое-как обустроил хозяйство. Дочь пыталась перевезти его в Новосибирск, но он отказывался.

— Все это время мы обивали пороги и областных властей, и районных, но везде получали отказы, — вспоминает Вера Чернышина, дочь ветерана. — Нередко натыкались на откровенное хамство. Когда ему стало невмоготу справляться с хозяйством, уговорили переехать в Новосибирск, к родным. Здесь пошли в администрацию Советского района с очередной просьбой — записать в очередь на получение жилья, но опять получили отказ.

Анатолий Чебыкин был призван на фронт в 1943-м, освобождал Украину, Польшу, День Победы встретил в Кенигсберге-Калининграде, потом еще несколько лет служил в Белоруссии, а потом вернулся в Кыштовский район. Работал в геологоразведке, с увлечением занимался охотой и не представлял себе жизни в тесной квартирке. Оттого-то и не соглашался жить в городе. Даже после того, как получил инвалидность — сказалось фронтовое ранение. Но боевые заслуги чиновники в расчет не брали — не положено жилье, и все тут.

— Прокурорская проверка показала, что решение администрации Советского района нарушает права пожилого человека. Мы внесли главе района представление, которое удовлетворено. А еще через месяц был издан приказ о постановке ветерана в очередь на жилье. В начале августа мэр города дал ответ в адрес ветерана, о том, что, с учетом постановления регионального правительства, ему полагается 36 квадратных метров либо денежный эквивалент — целевые 1,4 миллиона рублей, которые выделяются исключительно на покупку жилья, в том числе строящегося, — отметила старший помощник прокурора Новосибирска Светлана Бохан.