Синоптики рассказали, когда в Башкирии ляжет снег

«Такие явления не редкость на территории Башкирии, — заверила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — Подобный возраст наблюдался в 2007, 2008 и 2009 годы. Тогда температура воздуха на два-три градуса превышала среднемесячную норму. Но пока абсолютный максимум октября, а это 20−23 градуса, еще не перекрыт».