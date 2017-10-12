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16:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики рассказали, когда в Башкирии ляжет снег

УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Уже неделю жителей республики радует теплая погода. Как объяснили синоптики Башгидрометцентра, по сути в середине октября в регион вернулось «бабье лето».

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Источник: Башинформ

«Такие явления не редкость на территории Башкирии, — заверила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — Подобный возраст наблюдался в 2007, 2008 и 2009 годы. Тогда температура воздуха на два-три градуса превышала среднемесячную норму. Но пока абсолютный максимум октября, а это 20−23 градуса, еще не перекрыт».

По словам синоптиков, «второе бабье лето» закончится в Башкирии уже на следующей неделе. После 18 октября в регион придут продолжительные дожди и мокрый снег. А вот окончательный снежный покров накроет республику в период с 4 по 8 ноября.

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