Синоптики рассказали, когда в Башкирии ляжет снег

«Такие явления не редкость на территории Башкирии, — заверила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — Подобный возраст наблюдался в 2007, 2008 и 2009 годы. Тогда температура воздуха на два-три градуса превышала среднемесячную норму. Но пока абсолютный максимум октября, а это 20−23 градуса, еще не перекрыт».
По словам синоптиков, «второе бабье лето» закончится в Башкирии уже на следующей неделе. После 18 октября в регион придут продолжительные дожди и мокрый снег. А вот окончательный снежный покров накроет республику в период с 4 по 8 ноября.