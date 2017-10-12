МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде

Ухудшение погодных условий будет с 20:00 до 23:00. Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

«Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает: выход в море и внутренние водоёмы области при таких погодных условиях крайне опасен для вашей жизни. Рекомендуем воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев», — пояснили в ведомстве.