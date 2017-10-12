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16:27 (мск), источник: Клопс.ru

МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде

В четверг, 12 октября, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории области ожидается усиление западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 765 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Клопс.ru

Ухудшение погодных условий будет с 20:00 до 23:00. Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

«Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает: выход в море и внутренние водоёмы области при таких погодных условиях крайне опасен для вашей жизни. Рекомендуем воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, соблюдать правила дорожного движения, не ставить автомобили вблизи рекламных щитов, деревьев», — пояснили в ведомстве.

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