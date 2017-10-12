Межрегиональный форум цифровых технологий собрал в Воронеже более 800 участников
Межрегиональный форум цифровых технологий открылся в воронежском Expo
Межрегиональный форум цифровых технологий открылся в воронежском Expo
На форум съехались более 800 человек. Форум собрал представителей
— Тематика форума продиктована современными тенденциями развития технологий, их внедрения в промышленную сферу и государственный сектор. В настоящее время в нашей стране и во всем мире возрастает актуальность вопросов обеспечения информационной безопасности. События последних лет это подтверждают и делают необходимым обсуждения и обмен опытом между профессионалами, которые здесь сегодня собрались. Формирование новых информационных угроз и рисков обеспечения информационной безопасности на фоне процессов информатизации во всех сферах экономики диктует необходимость в комплексном обеспечении защиты информации в каждой отдельно взятой организации вне зависимости от формы ее собственности, будь то промышленное предприятие, государственное учреждение, коммерческий банк или оператор связи, — объяснил значение форума зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, открывая мероприятие.
Центральным событием форума стало пленарное заседание с руководителями предприятий. Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий в своем выступлении рассказал об
Также в вузе действует девять центров корпоративного обучения, созданных на базе
Начальник Воронежского института МВД России,
Директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова в своем докладе остановилась на рисках, связанных с кибератаками, и возможностями их предотвращения. Старший
После пленарного заседания началась работа тематических секций. Руководитель Управления Роскомнадзора по Воронежской области Юрий Громов на секции «Безопасный интернет» призвал пользователей интернета всегда внимательно читать пользовательские соглашения и взвешенно подходить к объему размещаемой в сети личной информации. По словам главы ведомства, пользователи часто даже не подозревают, кто и как может использовать их персональные данные, и относиться к этому нужно с осторожностью.
Другими темами, обсуждаемыми на форуме, стали обеспечение безопасного использования интернета на уровне провайдера, анализ соцсетей в интересах госорганов, развитие электронного документооборота в России, развитие кластера