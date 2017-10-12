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16:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Межрегиональный форум цифровых технологий собрал в Воронеже более 800 участников

Межрегиональный форум цифровых технологий открылся в воронежском Expo Event-Hall сити-парка «Град» в четверг, 12 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

На форум съехались более 800 человек. Форум собрал представителей IT-индустрии, работников госорганов, ученых, работающих в сфере информационных технологий из 10 регионов России. Гостями форума также стали представители полиции и других органов внутренних дел, занимающихся расследованиями киберпреступлений, из Филиппин, Лаоса, Таиланда и Вьетнама.

Темой мероприятия стали «Современные тенденции защиты информации и развития технологий печати в промышленном и государственном секторах Российской Федерации».

— Тематика форума продиктована современными тенденциями развития технологий, их внедрения в промышленную сферу и государственный сектор. В настоящее время в нашей стране и во всем мире возрастает актуальность вопросов обеспечения информационной безопасности. События последних лет это подтверждают и делают необходимым обсуждения и обмен опытом между профессионалами, которые здесь сегодня собрались. Формирование новых информационных угроз и рисков обеспечения информационной безопасности на фоне процессов информатизации во всех сферах экономики диктует необходимость в комплексном обеспечении защиты информации в каждой отдельно взятой организации вне зависимости от формы ее собственности, будь то промышленное предприятие, государственное учреждение, коммерческий банк или оператор связи, — объяснил значение форума зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, открывая мероприятие.

Центральным событием форума стало пленарное заседание с руководителями предприятий. Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий в своем выступлении рассказал об IT-экосистеме вуза. По словам ректора, 90% педагогов ВГУ, преподающих информационные технологии, являются практикующими IT-специалистами. Четыре факультета ВГУ готовят специалистов информационной сферы.

Также в вузе действует девять центров корпоративного обучения, созданных на базе IT-компаний, две корпоративные магистратуры, сертифицированные учебные курсы. Суперкомпьютер ВГУ входит в десятку самых мощных университетских суперкомпьютеров в стране. Сегодня его мощность 39 Tflop/s, но уже в следующем году ее планируют увеличить до 250 Tflop/s. Кроме того, вуз получил проектную документацию на IT-центр, для которого построят отдельный корпус.

Начальник Воронежского института МВД России, генерал-майор полиции Александр Нахимов рассказал о подготовке специалистов по информационной безопасности органов внутренних дел. Лектор подчеркнул, что Воронежский институт МВД России является единственным в стране вузом в системе ведомственного образования, который готовит специалистов в IT-области.

Директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова в своем докладе остановилась на рисках, связанных с кибератаками, и возможностями их предотвращения. Старший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов рассказал гостям форума об аппаратных способах борьбы с Ddos-атаками и вредоносными программами, которые уже сейчас разрабатываются на основе российского и зарубежного харда и софта.

После пленарного заседания началась работа тематических секций. Руководитель Управления Роскомнадзора по Воронежской области Юрий Громов на секции «Безопасный интернет» призвал пользователей интернета всегда внимательно читать пользовательские соглашения и взвешенно подходить к объему размещаемой в сети личной информации. По словам главы ведомства, пользователи часто даже не подозревают, кто и как может использовать их персональные данные, и относиться к этому нужно с осторожностью.

Другими темами, обсуждаемыми на форуме, стали обеспечение безопасного использования интернета на уровне провайдера, анализ соцсетей в интересах госорганов, развитие электронного документооборота в России, развитие кластера IT-предприятий, аутсорсинг услуг печати и другие. В завершении работы секций участники форума подписали «Кодекс добросовестных практик в сети интернет».

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