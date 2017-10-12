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16:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Стало известно, когда откроют памятник самолету Ил-2 в Самаре

Пока штурмовик хранится на площадке завода «Авиакор».

Источник: Pro Город Самара

Уже скоро легендарный штурмовик Ил-2 вновь «приземлится» на кольце Кирова — Московское шоссе. Пока самолет хранится на площадке ОАО «Авиакор — авиационный завод», а рабочие готовят постамент под него.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что власти намерены торжественно открыть памятник 7 ноября после проведения парада Памяти. Об этом сообщил врио вице-губернатора Александр Фетисов, пишет citytraffic.ru.

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