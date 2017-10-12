Сбежавших из-за конфликта в семье 12-летних школьников нашли в селе под Омском

Сегодня в Омске и области полиция вместе с волонтерами искала двух 12-летних мальчиков, пропавших накануне днем. 11 октября с заявлением об уходе сына Алексея Мендаякова из дома на ул. Калюжина обратились его родители. В тот же день стало известно о еще одном беглеце — Станиславе Харченко, который ушел из дома на ул. 4-й Чередовой.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ребята сбежали из-за конфликта в семье. При этом одноклассники рассказали, что мальчиков вчера вечером видели в районе телевизионного завода.

На розыск были ориентированы около 100 полицейских и волонтеров, которые прочесали весь Ленинский округ. Проверяли подъезды, чердаки, заброшенные здания, а также торговые комплексы, вокзалы остановки, парки, скверы. Однако в пределах Омска детей так и не нашли.

Во второй половине дня 12 октября полиция сообщила об успешном завершении поисков. Ребят обнаружили в селе у родственников.

— Сотрудникам уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г. Омску поступила информация о том, что дети находятся в селе Ульяновка Омского района у родственников одного из мальчиков. Полицейские, выехав по указанному адресу, обнаружили школьников, — сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.