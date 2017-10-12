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16:15 (мск), источник: РИА Крым

Моряки передали арку Крымского моста строителям

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). Моряки, участвующие в морской операции в Керченском проливе, передали автодорожную арку Крымского моста строителям. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

К завершению операции конструкцию поднимут на проектную высоту в 35 метров от поверхности воды.

«Около 14:15 произошел расчетный “отрыв” арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 12 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 2 метров (это около 14 метров от воды)», — отметили в инфоцентре.

После того, как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится.

Расчетная скорость подъема арки — около 5 метров в час.

В инфоцентре рассказали, что подъему предшествовала многочасовая подготовительная работа. После заведения плавучих опор в створ моста строители закрепили по краям арки «пряди» высокопрочных тросов, протянутых от домкратов. В каждой из них более 40 стальных тросов, то есть поднимают арку на высоту с помощью почти 500 тросов.

«Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн, так что, несмотря на вес арки около 5,5 тысяч тонн, строители обеспечили 30-процентный запас по подъемным механизмам», — отметили в инфоцентре.

Затем на каждый из домкратов поэтапно передавалась нагрузка: сначала 50 тонн, затем она была доведена до 100 тонн и далее до плановой нагрузки.

«В процессе передачи нагрузки строители постоянно контролировали положение тросов в “прядях”. Высокопрочные нити должны находиться единой ровной связкой, без перекручивания. Это обеспечивает надежность работы домкратной системы. Полностью выровняв положение тросов в “прядях”, строители продолжили передавать нагрузку на домкраты, пока не произошел расчетный “отрыв” арочного пролета от плавучих опор», — сообщили в инфоцентре.

Автодорожный арочный пролет конструктивно представляет собой арку с жесткой затяжкой. Предназначен для пропуска четырех полос движения, включая полосы безопасности. Ширина пролетного строения — 30 метров по затяжке (нижняя часть), 15 метров в верхней точке, высота в высшей точке — 45 метров.

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