Моряки передали арку Крымского моста строителям

Источник: РИА "Новости"

К завершению операции конструкцию поднимут на проектную высоту в 35 метров от поверхности воды.

«Около 14:15 произошел расчетный “отрыв” арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 12 домкратов, установленных наверху фарватерных опор. Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 2 метров (это около 14 метров от воды)», — отметили в инфоцентре.

После того, как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится.

Расчетная скорость подъема арки — около 5 метров в час.

В инфоцентре рассказали, что подъему предшествовала многочасовая подготовительная работа. После заведения плавучих опор в створ моста строители закрепили по краям арки «пряди» высокопрочных тросов, протянутых от домкратов. В каждой из них более 40 стальных тросов, то есть поднимают арку на высоту с помощью почти 500 тросов.

«Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн, так что, несмотря на вес арки около 5,5 тысяч тонн, строители обеспечили 30-процентный запас по подъемным механизмам», — отметили в инфоцентре.

Затем на каждый из домкратов поэтапно передавалась нагрузка: сначала 50 тонн, затем она была доведена до 100 тонн и далее до плановой нагрузки.

«В процессе передачи нагрузки строители постоянно контролировали положение тросов в “прядях”. Высокопрочные нити должны находиться единой ровной связкой, без перекручивания. Это обеспечивает надежность работы домкратной системы. Полностью выровняв положение тросов в “прядях”, строители продолжили передавать нагрузку на домкраты, пока не произошел расчетный “отрыв” арочного пролета от плавучих опор», — сообщили в инфоцентре.