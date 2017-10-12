В воронежских больницах увеличат количество дезинсекций из-за обращений горожан

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники БСМП № 1 проведут дополнительную обработку помещений больницы после сообщений в СМИ об обнаружении тараканов в медучреждении.

Сотрудники облздрава также предложили воронежцам информировать департамент здравоохранения об обнаружении в медучреждениях грызунов и насекомых. Для этого необходимо заполнить форму отправки электронных обращений и прикрепить подтверждающие фотографии. Специалисты пообещали, что сообщения горожан не оставят без внимания.