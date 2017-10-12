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16:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежских больницах увеличат количество дезинсекций из-за обращений горожан

Количество дезинсекций в медучреждениях Воронежа увеличат из-за обращений горожан, сообщила пресс-служба облздрава в четверг, 12 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники БСМП № 1 проведут дополнительную обработку помещений больницы после сообщений в СМИ об обнаружении тараканов в медучреждении.

Сотрудники облздрава также предложили воронежцам информировать департамент здравоохранения об обнаружении в медучреждениях грызунов и насекомых. Для этого необходимо заполнить форму отправки электронных обращений и прикрепить подтверждающие фотографии. Специалисты пообещали, что сообщения горожан не оставят без внимания.

Воронежцы пожаловались на тараканов в БСМП № 1 во вторник, 10 октября. Близкие пациентов обратились к общественникам. Активисты организации «Гражданский патруль» направили заявления в облздрав и регуправление Роспотребнадзора. Сотрудники регионального департамента здравоохранения отметили, что санобработку проводили в больнице 7 сентября.

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