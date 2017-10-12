В воронежских больницах увеличат количество дезинсекций из-за обращений горожан
Количество дезинсекций в медучреждениях Воронежа увеличат
Количество дезинсекций в медучреждениях Воронежа увеличат
Сотрудники БСМП № 1 проведут дополнительную обработку помещений больницы после сообщений в СМИ об обнаружении тараканов в медучреждении.
Сотрудники облздрава также предложили воронежцам информировать департамент здравоохранения об обнаружении в медучреждениях грызунов и насекомых. Для этого необходимо заполнить форму отправки электронных обращений и прикрепить подтверждающие фотографии. Специалисты пообещали, что сообщения горожан не оставят без внимания.
Воронежцы пожаловались на тараканов в БСМП № 1 во вторник, 10 октября. Близкие пациентов обратились к общественникам. Активисты организации «Гражданский патруль» направили заявления в облздрав и регуправление Роспотребнадзора. Сотрудники регионального департамента здравоохранения отметили, что санобработку проводили в больнице 7 сентября.