Раскрыта связь между Аллахом и викингами

В одном из захоронений викингов специалисты обнаружили кусок шелковой ткани, на которой было вышито имя Аллаха и зятя пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Оно датируется IX—X в еками. Изначально считалось, что там находится обычное украшение, но потом археолог Анника Ларссон (Annika Larsson) заметила, что на ткани изображено куфическое письмо. Ларссон уверена, что могила принадлежит викингу, который, вероятно, принял ислам.

«Интересной деталью является то, что слово “Аллах” изображено зеркально. Возможно, они пытались написать это так, чтобы молитву можно было читать слева направо, — рассказал Ларссон. — В Коране сказано, что все, кто попадут в Рай, будут носить шелковую одежку, что может быть объяснением распространения шелка среди викингов и появления подобных надписей».