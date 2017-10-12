Раскрыта связь между Аллахом и викингами
Группа шведских ученых нашла новые свидетельства того, что викинги проповедовали ислам. Об исследовании сообщает Independent.
Группа шведских ученых нашла новые свидетельства того, что викинги проповедовали ислам. Об исследовании сообщает Independent.
В одном из захоронений викингов специалисты обнаружили кусок шелковой ткани, на которой было вышито имя Аллаха и зятя пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Оно датируется
«Интересной деталью является то, что слово “Аллах” изображено зеркально. Возможно, они пытались написать это так, чтобы молитву можно было читать слева направо, — рассказал Ларссон. — В Коране сказано, что все, кто попадут в Рай, будут носить шелковую одежку, что может быть объяснением распространения шелка среди викингов и появления подобных надписей».
Это не первая подобная находка. Так, в скандинавской могиле IX века археологи нашли серебряное кольцо с надписью, выполненной ранним арабским куфическим письмом. Надпись интерпретируется как «Для Аллаха» или «Аллаху», однако возможно и другое прочтение — «Иншаллах».