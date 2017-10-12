13 октября в Казани ожидается туман и заморозки
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). В Татарстане и его столице 13 октября ожидается туман и заморозки.
(Город Казань KZN.RU, 12 октября). В Татарстане и его столице 13 октября ожидается туман и заморозки.
В ночь на пятницу в городе местами пройдет слабый дождь, температура воздуха составит 1−3 градуса тепла. Ветер южный 3−8 м/с.
Днем воздух прогреется до +10+12 градусов. Ветер южный 3−8 м/с, местами порывами до 12 м/с. Осадков не прогнозируется, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В целом по Татарстану местами ожидается слабый дождь. Ветер южный слабый, днем до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +9+14 градусов.