Шторм «Офелия» стал ураганом и может задеть Европу: что ждет Молдову
Ураган «Офелия», который сформировался над Атлантическим океаном, движется на северо-восток: заденет ли Европу.
Ураган «Офелия», который сформировался над Атлантическим океаном, движется на северо-восток: заденет ли Европу.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Тропический шторм «Офелия», сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Ураган «Офелия»
Шторм «Офелия» сформировался над Атлантическим океаном в понедельник. Синоптики сообщали, что шторм двигался в
А в Республике Молдова синоптики обещают до конца этой и на следующей неделе хорошую погоду. Температурный максимум ожидается во вторник на юге страны, где столбики термометров покажут до +24 градусов по Цельсию. А в эти выходные погода удивит — в субботу будет прохладно — от +13 до +16, а в воскресенье уже от +18 до +21. С понедельника и до четверга в среднем по стране прогнозируется до +19..+22.