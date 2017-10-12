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17:29 (мск), источник: Noi.md

Огромный астероид промчится сегодня максимально близко к Земле

Его размер, по оценкам ученых, вдвое больше, чем знаменитого челябинского метеорита. Тем временем NASA задействовала тестовые системы оповещения о приближении астероида.

Источник: Noi.md

Сообщения спровоцировали панику у жителей США. Однако специалисты говорят, что опасаться нечего.

Виктор Малыщиц, астроном: «Эти слухи начались еще несколько лет назад, когда орбита тела была еще не установлена, теперь мы точно знаем, что этот большой астероид пройдет около 40 тысяч километров от Земли. Это очень близко по астрономическим меркам, но совсем не страшно для нас».

Несмотря на сравнительно небольшое расстояние до Земли, увидеть астероид можно будет только с помощью мощного телескопа.

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