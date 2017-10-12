Огромный астероид промчится сегодня максимально близко к Земле

Виктор Малыщиц, астроном: «Эти слухи начались еще несколько лет назад, когда орбита тела была еще не установлена, теперь мы точно знаем, что этот большой астероид пройдет около 40 тысяч километров от Земли. Это очень близко по астрономическим меркам, но совсем не страшно для нас».