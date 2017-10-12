Первая в России цифровая операционная появилась в Ивано-Матрёнинской больнице Иркутска

Источник: Вести Иркутск

Этот инструмент большой только на экране. На самом деле его размер — всего два миллиметра. А ткани внутри — и того меньше. На операционном столе — младенец. Увеличение в десятки раз и высокое разрешение изображения позволяют убрать любую патологию без риска.

— Продолжение наших рук — это микроинструменты. Очень многие в этом мире добились совершенства в производстве микроинструментов. Микромеханика вместе с 3D- изображением и компьютерным управлением — это три основных опоры современной хирургии, — говорит заведующий Центром хирургии новорождённых ИМДКБ Юрий Козлов.

Всё есть здесь — в Ивано-Матрёнинской больнице. Это первая в России цифровая операционная, немецкое оборудование последнего поколения. Сенсорное управление всеми процессами — светом, эндоскопом — с монитора.

С помощью этого монитора хирург может управлять и всеми камерами, установленными в операционной, из стерильной зоны. Буквально нажатием пальца он выбирает любую видеокамеру и выводит ее на любой монитор.

А главное, теперь хирург получает картинку на экране в 3-D и hd-качества. Такого прибора трехмерной визуализации в высоком разрешении в России еще не было.

— Это дает нам определенный гарантии безопасности, ускоряет процессы, которые происходят в нашей операционной, является большой основой для технологического рывка и скачка здравоохранения в Иркутской области, — говорит заведующий Центром хирургии новорождённых ИМДКБ Юрий Козлов.

За процессом наблюдают хирурги из Казахстана. Камеры передают чёткое изображение за тысячи километров.

— Идеология вообще нашей работы, нашей больницы состоит в том, чтобы помощь детям с учетом тех технологий, которые у нас есть, опыта, который у нас есть, была доступна всем. Не только детям Иркутска или Иркутского района, всем буквально, — говорит главный врач ИМДКБ Владимир Новожилов.

Уникальные возможности оборудования для гостей демонстрируют на сладком перце. Среди медиков в 3D-очках — председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов. Иркутская нефтяная компания выделила 42 миллиона рублей на эту операционную.

— Надо учиться помогать талантливым людям, которые рядом с тобой. И сегодня мы видим событие, которое даже в масштабах России уникальное. И это делается для наших с вами детей. И это же огромное счастье иметь возможность помочь этому талантливому человеку, этим талантливым людям, которые все это делают, — говорит председатель Совета директоров ИНК Николай Буйнов.