На Мамаевом кургане открыли армянский хачкар
12 октября в Волгограде на Мамаевом Кургане состоялась торжественная церемония открытия армянского хачкара.
12 октября в Волгограде на Мамаевом Кургане состоялась торжественная церемония открытия армянского хачкара.
Стелу установили в память о 10 тысячах армян, которые погибли в Сталинградской битве — в одном из самых кровопролитных сражений в истории.
Хачкар, армянский ритуальный каменный крест, теперь возвышается на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане. Церемонию освящения провел глава
Езрас Нерсисян, глава
Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский: «Сюда приходят многие, чтобы отдать долг памяти нашим павшим героям и вдохновиться на свои личные подвиги жизни согласно христианским заповедям».
Хачкар — это символ вечности, отмечают участники торжеств. Увидев памятный знак, все, кто
Вардан Асоян, генеральный консул Республики Армении в ЮФО РФ: «У меня очень трепетное отношение, потому что мой дедушка тут воевал, кавалер ордена Невского. Отношения между Россией и Арменией можно характеризовать как братские, дружеские, союзнические. И еще одно подтверждение наших отношений — это, конечно, воздвигнутый хачкар. Это знак духовной близости наших народов».
Норат Григорьевич
Норат
Арен Хумарян, житель Волгограда: «Победа была общей — это был общий труд, мы все должны чтить эту победу, она была очень важной. Все наши предки: армяне, русские, украинцы, азербайджанцы, грузины — все пролили кровь, чтобы мы сейчас дышали воздухом и жили мирно и спокойно».
Год от года памятных знаков на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане становится все больше. К 75-летию Сталинградской победы главная высота России преображается: идет реставрация монумента «Родина-мать зовет!», территорию вокруг благоустраивают. Спустя годы уйдут свидетели тех страшных событий, но память об их подвиге навсегда останется в сердцах потомков победителей и на священной земле Мамаева кургана.