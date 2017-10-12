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17:14 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На Мамаевом кургане открыли армянский хачкар

12 октября в Волгограде на Мамаевом Кургане состоялась торжественная церемония открытия армянского хачкара.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Стелу установили в память о 10 тысячах армян, которые погибли в Сталинградской битве — в одном из самых кровопролитных сражений в истории.

Хачкар, армянский ритуальный каменный крест, теперь возвышается на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане. Церемонию освящения провел глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас.

Езрас Нерсисян, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви: «Это символизирует победу веры над смертью, это путь к бессмертию, это свидетельствует о безграничной, безостаточной любви в отношении к священной матери Родине».

Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский: «Сюда приходят многие, чтобы отдать долг памяти нашим павшим героям и вдохновиться на свои личные подвиги жизни согласно христианским заповедям».

Хачкар — это символ вечности, отмечают участники торжеств. Увидев памятный знак, все, кто когда-либо придет на Мамаев курган, смогут узнать, сколько веков дружно жили народы России и Армении. И как плечом к плечу они героически боролись с фашизмом.

Вардан Асоян, генеральный консул Республики Армении в ЮФО РФ: «У меня очень трепетное отношение, потому что мой дедушка тут воевал, кавалер ордена Невского. Отношения между Россией и Арменией можно характеризовать как братские, дружеские, союзнические. И еще одно подтверждение наших отношений — это, конечно, воздвигнутый хачкар. Это знак духовной близости наших народов».

Норат Григорьевич Тер-Григорьянц всю свою жизнь посвятил служению Родине. Участник боевых действий в Афганистане не понаслышке знает, что такое война. В средствах массовой информации его нередко называют самым прославленным армянским генералом современности. Военачальник и сейчас ведет активную военно-патриотическую работу с молодежью.

Норат Тер-Григорьянц, генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов Сухопутных войск ВС РФ: «Война — это смерть, это горе, это несчастье, это разрушение. На войне и герои, и предатели, и патриоты — всякое бывает, война есть война. Поколения наши должны знать, что такое война. Весь народ, независимо от нации, конфессии, и армянский народ — 600 тысяч человек участвовало в этой войне, 310 тысяч погибло».

Арен Хумарян, житель Волгограда: «Победа была общей — это был общий труд, мы все должны чтить эту победу, она была очень важной. Все наши предки: армяне, русские, украинцы, азербайджанцы, грузины — все пролили кровь, чтобы мы сейчас дышали воздухом и жили мирно и спокойно».

Год от года памятных знаков на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане становится все больше. К 75-летию Сталинградской победы главная высота России преображается: идет реставрация монумента «Родина-мать зовет!», территорию вокруг благоустраивают. Спустя годы уйдут свидетели тех страшных событий, но память об их подвиге навсегда останется в сердцах потомков победителей и на священной земле Мамаева кургана.

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