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17:11 (мск), источник: РИАЦ

Парк Комсомольский в Жирновске получил второе рождение

11 октября в городе Жирновске Волгоградской области состоялось торжественное открытие обновленного Комсомольского парка.

Источник: РИАЦ

Комсомольский парк, основанный нефтяниками, молодёжью города в начале 60-х годов XX века, давно нуждался в обновлении. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» излюбленное место отдыха горожан было приведено в порядок: здесь уложена тротуарная плитка, смонтированы освещение и система видеонаблюдения, установлены новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, ограждение и фонтан.

— За три года в Жирновском районе на губернаторский грант — 10 миллионов рублей — были благоустроены районный центр и Комсомольский парк, — рассказывает глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко. — В этом году в рамках проекта «Единой России» «Парки малых городов» мы получили более 2 миллионов рублей, которые позволили завершить работы по реконструкции парка. Кроме этого, Медведицкое поселение выиграло грант на 3 миллиона рублей — эти средства будут направлены на облагораживание территории. Я надеюсь, что направление, заданное губернатором Андреем Бочаровым, будет продолжаться.

Обновленную инфраструктуру парка уже успели по достоинству оценить местные жители.

— Изменения налицо, — делится своими впечатлениями горожанка Екатерина Ерёмченко. — Я долгое время жила в Волгограде, в этом году вернулась обратно в Жирновск. Как молодой маме мне приятно отметить, что в парке предусмотрены площадки и для маленьких детей, и для ребят постарше. Появились урны, лавочки, малые архитектурные формы — олени и лебеди.

По словам директора Жирновского краеведческого музея Надежды Ерёмченко, теперь Комсомольский парк стал одним из самых современных и красивых в регионе.

— Парк — наша главная достопримечательность. В течение года мы наблюдали, как он преображается на глазах: те его части, которые находились в запущенном состоянии, теперь обрели новое лицо. Это место не только для отдыха, но и для патриотического воспитания молодого поколения. Здесь расположены памятники героям Гражданской войны, чернобыльцам, воинам-интернационалистам и тем нашим землякам, которые погибли во время Чеченской кампании.

Как отметила заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Махонина, благодаря инициативе губернатора Андрея Бочарова Волгоградская область была включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». На ее реализацию в область было направлено более 823 миллионов рублей. Участниками проектов стали Городищенский, Дубовский, Жирновский, Киквидзенский, Клетский, Котельниковский, Ленинский, Ольховский, Палласовский районы, города Фролово, Михайловка и Волгоград. 270 миллионов рублей направлены на благоустройство центральных усадеб сельских поселений: по 3 миллиона рублей на 90 проектов.

— Хочу заметить, что средства будут выделены в том числе и на благоустройство дворовых территорий, и от инициативы жителей зависит, войдет ли их двор в программу на ближайшую пятилетку, — добавила Наталья Махонина.

Напомним, еще в 2014 году губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить достойное качество жизни и основу для развития в каждом населенном пункте, независимо от его удаленности и числа жителей. Три года в рамках долгосрочной стратегии развития в регионе ведется системная работа по реализации проектов благоустройства: с 2014-го по 2016 год выполнено 43 проекта в 36 муниципалитетах. В 2017 году работы продолжаются на территории всей области в 97 муниципальных образованиях.

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