Здание Фабрики-кухни в Самаре законсервируют на зиму
Сегодня, 12 октября, в Самаре возобновили работы по реконструкции здания
Сегодня, 12 октября, в Самаре возобновили работы по реконструкции здания
По словам парламентария, объект готовят к консервации на зиму. Как пишет 63.ru, до конца недели подрядчик должен будет вывезти весь строительный мусор, а с понедельника начать общестроительные работы.
— Весной работы будут снова возобновлены. Позже можно обсудить вопрос о поставке мебели, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу 2018, — рассказал архитектор проекта реконструкции Александр Исаков.