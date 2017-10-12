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17:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Здание Фабрики-кухни в Самаре законсервируют на зиму

Сегодня, 12 октября, в Самаре возобновили работы по реконструкции здания Фабрики-кухни. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, объект готовят к консервации на зиму. Как пишет 63.ru, до конца недели подрядчик должен будет вывезти весь строительный мусор, а с понедельника начать общестроительные работы.

 — Весной работы будут снова возобновлены. Позже можно обсудить вопрос о поставке мебели, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу 2018, — рассказал архитектор проекта реконструкции Александр Исаков.

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