В Казани обновленный подростковый клуб «Авангард» готов принимать вдвое больше воспитанников

Источник: Город Казань.KZN.RU

Градоначальник проверил исполнение поручения по организации рядом с клубом спортивной площадки и пообщался с преподавателями кружков, секций и их воспитанниками.

Здание клуба, общая площадь которого 594,7 кв. м, располагается в пристройке к жилому дому 1990 года по адресу: ул. Ломжинская, 15. «Авангард», наряду с еще 7 казанскими клубами, вошел в республиканскую программу капремонта на 2017 год. Здание было полностью обновлено: строители заменили системы водоснабжения, электроснабжения, канализации, отремонтировали кровлю, фасад, выполнили отделочные работы во всех 18 помещениях «Авангарда». В рамках программы «Доступная среда» в клубе был обустроен пандус и санузел для маломобильных групп населения.

Кроме того, по поручению Ильсура Метшина, перед зданием центра обустроили площадку для занятий спортом — футбольное поле. Здесь в рамках урока физической культуры для школьников провели открытое занятие, на котором каждый желающий мог записаться в футбольную секцию, образованную на базе «Авангарда». Только за время урока в секцию записались 40 человек.

Рост числа воспитанников после обновления клуба отмечают и в других секциях. Помимо уже действовавших в клубе кружков и секций по авиамоделированию, боксу, каратэ, вокалу, индийскому и восточному танцам, хип-хопу, черлидингу и хоккею, добавились такие популярные направления, как футбол, робототехника, механотроника, лазерная и 3D-технологии и другие. Уникальным для города направлением станет «Добрый театр» для особенных детей. Всего в клубе — 12 кружков, 3 секции и 2 объединения, большую часть из них воспитанники могут посещать бесплатно, а в 5 подгруппах — заниматься по социальным ценам.

После осмотра спортивной площадки Ильсур Метшин зашел в обновленный клуб, где пообщался с преподавателями и их воспитанниками. В танцевальном классе градоначальник поинтересовался у ребят, нравится ли им, как отремонтировали «Авангард». Юные танцоры хором подтвердили, что клуб обновили на «отлично».

В зале для дзюдо тренер Руслан Шигабетдинов рассказал, что секция функционирует с 2017 года — это первая дворовая секция по дзюдо, куда может записаться абсолютной любой ребенок, вне зависимости от физических возможностей и возраста. «Здесь созданы все условия для занятий — постелен современный татами, оборудованы отдельные душевые кабины, раздевалки для мальчиков и девочек. Это уникальный зал с точки зрения дзюдо, который соответствует всем европейским стандартам для детского спорта, все продумано до мелочей», — поделился мнением Р. Шигабетдинов и рассказал градоначальнику, что в планах клуба — пригласить в «Авангард» для проведения мастер-классов российских звезд дзюдо.

Особая гордость клуба — кружок по авиамоделированию. Здесь совсем еще юные ребята создают разнообразные модели планеров, участвуя и побеждая с ними в республиканских и российских соревнованиях. «Я когда-то от больших конструкторов услышал, что путь в профессию начинается здесь, когда дети делают все своими руками», — поделился воспоминаниями Ильсур Метшин с преподавателем кружка Алексеем Шеботневым. Как оказалось, трое сыновей преподавателя — Андрей, Антон и Артем — тоже в свое время начинали заниматься здесь, становились чемпионами России по авиамоделированию и в итоге работают на технических специальностях.

Ильсур Метшин поблагодарил Алексея Шеботнева за работу, а юным инженерам пожелал «Счастливого полета», расписавшись на крыле одной из сделанных ими моделей.

Вместе с градоначальником клуб посетили также глава администрации Советского района Рустем Гафаров, директор МБУ «Подросток» Айрат Ситдиков, директор клуба Антон Спиридонов и другие.