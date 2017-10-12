Без вести пропала 19-летняя жительница ВКО, обвинившая экс-депутата в изнасиловании

«Она приехала в Усть-Каменогорск, оттуда позвонила бабушке, сообщила, что села в маршрутку и едет в Шемонаиху. Но она не доехала, ее до сих пор нет ни у бабушки, ни у мамы, она ни разу не вышла с нами на связь, телефоны отключены. С понедельника никто о ней ничего не слышал, родственники Лены до сих пор не заявили в полицию, поэтому мы вынуждены сообщить об этом факте, потому что есть основания переживать за эту девушку. И еще, по непроверенной информации, господин экс-депутат, который проходит по делу об изнасиловании 19-летней Елены Ивановой, долгое время находился в Астане, а, по нашим данным, к сожалению, пока неподтвержденным, дело передали в Астану, на контроль высокопоставленному начальнику», — написала Дина Тансари.