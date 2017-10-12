Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 13—15 октября?

Посмотреть премьеру

4 октября в Кремле состоялся премьерный показ космического фильма-катастрофы режиссера Клима Шипенко «Салют-7», приуроченный к 60-летию запуска первого советского спутника. Накануне фильм вместе с космонавтами посмотрел Владимир Путин.

А с 5 октября картину можно посмотреть в восьми кинотеатрах Ростова-на-Дону.

Коротко о сюжете. Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестаёт отвечать на сигналы центра управления полётом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мёртвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив.

Фильм основан на реальных событиях: полёт к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полётом в истории космонавтики.

Окунуться в мир цирка

Ростовский областной музей краеведения продолжает демонстрацию выставки «Мир цирка», посвященную 60-летию Ростовского цирка.

На выставке представлены 1500 подлинных экспонатов из коллекции Дмитрия Артемьева. Костюмы, реквизит, багаж, личные вещи, награды, документы известных артистов цирка.

Афиши, программки, редкие фотографии, карманные календари, значки, почтовые конверты, мелкая пластика, в общем, все то, что создавало неповторимую атмосферу советского цирка.

С Ростовом-на-Дону связано много выдающихся артистов и цирковых династий, заслуженных и народных артистов. Но самый титулованный цирковой артист-ростовчанин, Евгений Тимофеевич Милаев — народный артист СССР (1969) и Герой Социалистического Труда (1970), ставший первым директором Большого Московского цирка.

Выставка работает до 21 октября по адресу: ул. Большая Садовая, 79.

Посетить театр

Спектакль «Влюблена! Умна, хитра…» покажут 15 октября в Театре драмы им. Горького.

Сюжет пьесы Лопе де Вега также хитроумно запутан, как и сама жизнь известного испанского драматурга.

Осужденный на 10 лет изгнания из Мадрида за сатиру, тайно возвращается в город и похищает даму своего сердца. Волонтером сражается наравне с военными моряками в «Непобедимой Армаде» против англичан. А в 52 года принимает сан священника.

«Хитроумная влюбленная» — одна из его лучших комедий. Яркое красочное зрелище с хитросплетенным сюжетом, туго закрученной любовной интригой, наполненной испанской страстью, а также юмором, танцами, переодеваниями и хитростью юной испанки Фенисы, влюбленной в прекрасного кавалера.

Лопе де Вега — истинный мастер драматургии: 2200 комедий, драм, торжественных причастий-мистерий. Во всех жанрах он был непревзойденным сочинителем головокружительных интриг, острых характеров, юмористических диалогов.