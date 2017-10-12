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17:35 (мск), источник: РИА Крым

Крымский лауреат конкурса «Учитель года-2017» рассказала о встрече с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости (Крым). «Волнительно, ответственно и значимо» — именно так охарактеризовала свое участие в конкурсе «Учитель года-2017» лауреат из Крыма, учитель средней образовательной школы № 7 имени А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка Наталья Корчинская.

Источник: РИА "Новости"

Для нее — педагога с более чем 20-летним стажем — этот конкурс стал важным жизненным испытанием. Самым сложным, вспоминает педагог, было поверить в себя и свои возможности. Все конкурсные этапы длились почти год, и достойно преодолеть их помогла поддержка родных, коллег, бывших и нынешних учеников.

«Самым сложным было поверить в себя, понять, что я этого достойна. Я чувствовала большую ответственность. Мне хотелось хорошо представить Крым, чтобы все узнали, что крымские учителя тоже имеют очень хороший уровень», — рассказала педагог в эфире радио «Спутник в Крыму».

Участвовать в конкурсе Корчинской предложила администрация школы. Сначала она успешно прошла городской этап, затем региональный и впоследствии представила Крым на всероссийском этапе.

В федеральном туре приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. В рамках заочного этапа Корчинской предстояло написать эссе о том, кто сыграл в выборе профессии решающую роль, а также представить свой образовательный проект. Она создала учительский интернет-ресурс.

Конкурсные испытания I и II очного туров федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» проходили на базе сочинской школы № 100. Участникам предстояло провести открытый урок. Перед ними стояла задача — подать материал так, чтобы его освоили дети и оценили члены жюри.

«Я вела урок для учеников 11-го класса сочинской школы, дети меня восприняли очень хорошо и очень поддержали. Из 100 возможных в этом конкурсе баллов я набрала 93,3, это был достаточно большой результат. Но самым большим и важным результатом было то, что в конце урока дети аплодировали мне и подарили непонятно откуда взявшийся букет цветов, — смеется педагог. — Я нашла общий язык с детьми, волновалась, но находилась в своей стихии. И жюри отметило, что я смотрелась очень органично».

Таким образом, успешно преодолев все этапы, крымский учитель стала одной из 15 лауреатов конкурса. Однако на этом испытания для них не закончились. После того, как определили 15 лучших педагогов страны, они давали мастер-классы, на которых делились своими методиками с коллегами из других субъектов РФ, а затем принимали участие в педсовете. По итогам из 15-ти лучших выбрали пять и они отправились на финальный тур в Москву, который завершился торжественным объявлением абсолютного победителя в День учителя, 5 октября.

Этот день стал самым волнительным для российских педагогов — их ждала встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце. Перед ней все лауреаты очень волновались, вспоминает педагог. Для каждого из них это была первая встреча с лидером государства.

«Мы очень волновались, и это волнение передавалось от одного лауреата к другому. Эмоциональный фон просто зашкаливал. Однако само общение прошло очень легко. Владимир Владимирович пошутил, разрядил обстановку и мы все расслабились, — вспоминает Корчинская. — Очень теплые воспоминания от встречи, я до сих пор не верю, что со мной это произошло».

Всероссийский ежегодный конкурс «Учитель года России», учрежденный министерством образования и науки России, Общероссийским профсоюзом работников образования и «Учительской газетой», проводится с 1992 года. В этом году абсолютным победителем конкурса стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков, работающий в одной из гимназий Санкт-Петербурга.

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