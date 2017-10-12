Нижегородский минздрав проверит информацию о приеме вызовов скорой помощи уборщицами Княгининской ЦРБ

Источник: НИА-Нижний Новгород

В четверг телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что в Княгининской ЦРБ вместо диспетчеров на вызовы скорой помощи отвечают уборщицы больницы. «Распределяют все экстренные вызовы, рассказывают больным о лекарствах и руководят бригадами скорой помощи. Работают посменно: день с тряпкой, второй — с трубкой. Каждая, само собой, без медицинского образования», — сообщил канал. Эту информацию затем опубликовал ряд СМИ.

По данным минздрава, согласно должностной инструкции обязанности по приему вызовов скорой медпомощи (СМП) от населения района возложены на фельдшеров СМП. Во время пребывания бригады СМП на вызове прием вызовов возложен на дежурного врача ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» и медицинскую сестру инфекционного отделения, находящегося рядом со стационарным постом СМП.

«В связи с обращениями сотрудников Княгиниской ЦРБ будет проведена проверка по выявлению фактов перекладывания фельдшерами СМП части своих должностных обязанностей (прием вызовов СМП) на прочий персонал ГБУЗ НО “Княгининская ЦРБ”. В случае подтверждения фактов, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили в минздраве.

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