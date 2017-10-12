Движение по Южному мосту полностью восстановится 16 октября

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Контрактом предусматривалось закончить работы во втором квартале 2018 года. Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц. Ремонт начался в апреле этого года. Общая стоимость работ по двум объектам с суммарной протяженностью 1200 метров — Южному мосту и путепроводу Аврора — составила 524 млн рублей. Заказчиком работ выступил департамент городского хозяйства и экологии. Срок гарантии — пять лет.

Мостовой комплекс «Южный» построили в 1974 году, и с тех пор там ремонтировали только покрытие проезжей части. Отсутствие необходимых работ привело к тому, что в декабре прошлого года один из деформационных швов на мосту частично разрушился.