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20:15 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор нашел в белорусском молоке и говядине антибиотики

Выявленные нарушения привели к усилению усиленного лабораторного контроля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Россельхознадзор усилил контроль за продукцией ряда белорусских предприятий из-за выявленных в ней антибиотиков, следует из сообщения пресс-службы российского надзорного ведомства.

Специалисты Россельхознадзора в очередной раз заявили о выявлении в белорусских продуктах остатков норфлоксацина и окситетрациклина. Так, антибиотики были обнаружены сухом молоке «Октябрьского завода СОМ» и говядине Ошмянского мясокомбината. Кроме того, в ведомстве отметили, что в слабосоленой мороженой рыбе «Рыбхоза Полесье» выявлены несоответствия массовой доли поваренной соли.

«Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции ряда предприятий Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении армянского предприятия «Фуд Экс» (выявлены остатки малахитового и лейкомалахитового зеленого в рыбе).

Это не первый случай, когда российское надзорное ведомство выявляет антибиотики в белорусской продукции. Подобные случаи часто происходили летом этого года, когда в «черный список» Россельхознадзора попадали «Савушкин продукт», Рогачевский завод и другие.

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