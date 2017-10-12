Россельхознадзор нашел в белорусском молоке и говядине антибиотики
Выявленные нарушения привели к усилению усиленного лабораторного контроля.
Выявленные нарушения привели к усилению усиленного лабораторного контроля.
МИНСК, 12 окт — Sputnik. Россельхознадзор усилил контроль за продукцией ряда белорусских предприятий
Специалисты Россельхознадзора в очередной раз заявили о выявлении в белорусских продуктах остатков норфлоксацина и окситетрациклина. Так, антибиотики были обнаружены сухом молоке «Октябрьского завода СОМ» и говядине Ошмянского мясокомбината. Кроме того, в ведомстве отметили, что в слабосоленой мороженой рыбе «Рыбхоза Полесье» выявлены несоответствия массовой доли поваренной соли.
«Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции ряда предприятий Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Также Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении армянского предприятия «Фуд Экс» (выявлены остатки малахитового и лейкомалахитового зеленого в рыбе).
Это не первый случай, когда российское надзорное ведомство выявляет антибиотики в белорусской продукции. Подобные случаи часто происходили летом этого года, когда в «черный список» Россельхознадзора попадали «Савушкин продукт», Рогачевский завод и другие.