Россельхознадзор нашел в белорусском молоке и говядине антибиотики

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Россельхознадзор усилил контроль за продукцией ряда белорусских предприятий из-за выявленных в ней антибиотиков, следует из сообщения пресс-службы российского надзорного ведомства.

Специалисты Россельхознадзора в очередной раз заявили о выявлении в белорусских продуктах остатков норфлоксацина и окситетрациклина. Так, антибиотики были обнаружены сухом молоке «Октябрьского завода СОМ» и говядине Ошмянского мясокомбината. Кроме того, в ведомстве отметили, что в слабосоленой мороженой рыбе «Рыбхоза Полесье» выявлены несоответствия массовой доли поваренной соли.

«Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции ряда предприятий Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также Россельхознадзор вводит усиленный контроль в отношении армянского предприятия «Фуд Экс» (выявлены остатки малахитового и лейкомалахитового зеленого в рыбе).