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10:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Дом Португалии» открылся в Нижнем Новгороде

Центр изучения языка и культуры «Дом Португалии» открылся в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 12 октября.

Согласно информации, кроме языкового клуба, в планах работы дома — проведение встреч с португальскими деятелями культуры и искусства, показы португальского кино, фестивали музыки фаду, образовательные программы и изучение национальной португальской кухни.

«Активизация экономического взаимодействия с зарубежным партнером всегда отражается и на расширении связей в сфере культуры», — сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, пока в Нижегородской области работает только одно совместное нижегородско-португальское предприятие. «Мы рассчитываем, что после открытия площадки, которая поможет португальским предпринимателям искать партнеров в Нижегородской области, таких предприятий станет больше», — добавила она.

«Дом Португалии» расположен по адресу: Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 201.

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