«Дом Португалии» открылся в Нижнем Новгороде
Центр изучения языка и культуры «Дом Португалии» открылся в Нижнем Новгороде. Об этом
Центр изучения языка и культуры «Дом Португалии» открылся в Нижнем Новгороде. Об этом
Согласно информации, кроме языкового клуба, в планах работы дома — проведение встреч с португальскими деятелями культуры и искусства, показы португальского кино, фестивали музыки фаду, образовательные программы и изучение национальной португальской кухни.
«Активизация экономического взаимодействия с зарубежным партнером всегда отражается и на расширении связей в сфере культуры», — сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По ее словам, пока в Нижегородской области работает только одно совместное
«Дом Португалии» расположен по адресу: Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 201.