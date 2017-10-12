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19:00 (мск), источник: Nur.kz

В Уральске у жительницы леса нашлась родная дочь

Родная дочь Натальи Теокиной живет в Уральске, общаться с матерью не хочет и забирать к себе не планирует.

Источник: Nur.kz

Родная дочь Натальи Теокиной живет в Уральске, общаться с матерью не хочет и забирать к себе не планирует, пишет Уральская неделя.

В свою очередь власти города сообщают, что женщина находится в центре адаптации для бездомных. Ее состояние здоровья было проверено, и медицинские работники оценили его как удовлетворительное.

Женщина помылась, переоделась в чистую одежду и поела. Наталья Теокина сожалеет, что долго отказывалась ехать в приют.

Ранее, 58-летняя Наталья рассказывала, что из родных и близких у нее никого нет, а в Россию к дочери она не может уехать, поскольку нет документов.

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