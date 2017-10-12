В Уральске у жительницы леса нашлась родная дочь

Источник: Nur.kz

Родная дочь Натальи Теокиной живет в Уральске, общаться с матерью не хочет и забирать к себе не планирует, пишет Уральская неделя.

В свою очередь власти города сообщают, что женщина находится в центре адаптации для бездомных. Ее состояние здоровья было проверено, и медицинские работники оценили его как удовлетворительное.

Женщина помылась, переоделась в чистую одежду и поела. Наталья Теокина сожалеет, что долго отказывалась ехать в приют.