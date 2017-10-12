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19:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой

Жительница Рима добилась в суде оплаты больничного за дни, потраченные на уход за своим домашним питомцем. Это первый подобный случай в итальянской судебной практике.

Источник: Reuters

Преподавательница из римского университета Сапиенца одержала победу благодаря итальянской организации по защите прав животных Anti-Vivisection League (LAV), юристы которой помогали ей в суде.

Судья удовлетворил иск женщины, и теперь университет должен признать за ней право отсутствия на рабочем месте по «серьезным семейным обстоятельствам».

Преподавательница, которая предпочла сохранить анонимность, взяла два выходных на работе для ухода за 12-летним английским сеттером по кличке Кучиолла, недавно перенесшим операцию. Женщина живет одна, и ей с кем было оставить питомца.
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Адвокаты руководствовались одной из статей уголовного кодекса Италии, по которому хозяевам, оставившим своих питомцев и тем самым обрекших их на страдания, может грозить тюремное заключение сроком до года или штраф на сумму до 10 тысяч евро (около 11,8 тыс. долларов).

«Это огромный шаг вперед в признании того, что животных держат не с целью финансовой выгоды и не из-за их трудоспособности, а в качестве полноценных членов семьи», — заявил президент организации LAV Джанлука Феличетти.

«Теперь все, кто оказался в подобной ситуации, смогут использовать этот важный судебный прецедент», — добавил он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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