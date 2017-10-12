Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Жительница Рима добилась в суде оплаты больничного за дни, потраченные на уход за своим домашним питомцем. Это первый подобный случай в итальянской судебной практике.
Жительница Рима добилась в суде оплаты больничного за дни, потраченные на уход за своим домашним питомцем. Это первый подобный случай в итальянской судебной практике.
Преподавательница из римского университета Сапиенца одержала победу благодаря итальянской организации по защите прав животных
Судья удовлетворил иск женщины, и теперь университет должен признать за ней право отсутствия на рабочем месте по «серьезным семейным обстоятельствам».
Адвокаты руководствовались одной из статей уголовного кодекса Италии, по которому хозяевам, оставившим своих питомцев и тем самым обрекших их на страдания, может грозить тюремное заключение сроком до года или штраф на сумму до 10 тысяч евро (около 11,8 тыс. долларов).
«Это огромный шаг вперед в признании того, что животных держат не с целью финансовой выгоды и не
«Теперь все, кто оказался в подобной ситуации, смогут использовать этот важный судебный прецедент», — добавил он.