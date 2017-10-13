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10:20 (мск), источник: Новости Воронежа

В Центральном районе Воронежа откроют новый сквер «Радуга»

И на его обустройство потратили больше миллиона рублей.

В пятницу, 27 октября, в микрорайоне Березовая Роща Воронежа откроют новый сквер. Его назвали «Радуга».

Зеленую зону благоустроили по инициативе местных жителей. Горожане победили в конкурсе общественно-полезных проектов и получили грант 1,25 млн рублей. Также работы софинансировали сами жители, собравшие 50 тысяч рублей. А еще 100 тысяч рублей выделил депутат горДумы.

На изображениях проекта сквера видно, что там обустроят детскую площадку с лавочками, газонами, дорожками и фонарями.

Сейчас завершают благоустройство «Радуги». В ближайшее время там высадят зеленые насаждения.

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