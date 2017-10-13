В Центральном районе Воронежа откроют новый сквер «Радуга»
И на его обустройство потратили больше миллиона рублей.
И на его обустройство потратили больше миллиона рублей.
В пятницу, 27 октября, в микрорайоне Березовая Роща Воронежа откроют новый сквер. Его назвали «Радуга».
Зеленую зону благоустроили по инициативе местных жителей. Горожане победили в конкурсе
На изображениях проекта сквера видно, что там обустроят детскую площадку с лавочками, газонами, дорожками и фонарями.
Сейчас завершают благоустройство «Радуги». В ближайшее время там высадят зеленые насаждения.